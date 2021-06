Les fils rivaux sont «en plein milieu» de la création d’un «type différent» d’album

FILS RIVAUX chanteur Jay Buchanan a parlé à Markus Goldman de la station de radio 93.3 WMMR de Philadelphie sur le déroulement des sessions d’enregistrement du prochain album studio du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous prenons juste notre temps avec ce disque. Je pense que cette année nous a appris qu’il est normal de ralentir – il est normal de ralentir et de prendre son temps.

“J’ai l’impression qu’avec cet album, c’est un peu comme si nous étions en plein milieu de celui-ci”, a-t-il poursuivi. “C’est définitivement un type de disque différent. Nous sommes un type de groupe différent de ce que nous étions lorsque nous avons sorti le « Racines sauvages » album en 2019.

“« Racines sauvages » a été un énorme virage à gauche par rapport à nos efforts précédents, tout comme le précédent record, [2016’s] ‘Des os creux’, était un virage serré à gauche. Et donc avec chacun, c’est comme aller plus loin et nier ce que nous avions fait avant nous donne en quelque sorte cette liberté. S’il y a un espoir que nous fassions notre propre chemin artistiquement, c’est vraiment la seule façon de le faire.”

On lui a demandé s’il était satisfait de la direction de la musique pour le nouveau FILS RIVAUX l’album est allé si loin, Geai a déclaré: “Oui, les bons jours. Et puis c’est comme faire n’importe quel autre disque. Vous le regardez et vous vous dites:” C’est terrible. Brûlez-le. Brûlez tout le studio. Tout le monde perd mon numéro. ” Vous allez avoir des jours comme ça, parce que parfois vous travaillez avec une vraie inspiration, et puis quand la vraie, vraie inspiration n’est pas là, alors vous devez compter sur la transpiration, et parfois vous obtenez l’inspiration de cela. Je pense que nous prenons notre temps parce que nous savons qu’il y a un disque très spécial en ce moment. Nous prenons notre temps pour nous assurer que la collection reçoive l’attention qu’elle mérite, que c’est la déclaration qui reflète vraiment où nous sommes en tant que groupe.”

Plus tôt ce mois-ci, FILS RIVAUX a annoncé un événement en direct de deux nuits, “Paire d’As”, en direct du Catalina Casino sur l’île de Santa Catalina, qui sera diffusé dans le monde entier les 19 et 26 juin à 14h00 PT / 17h00 ET / 23h00 CET. “Paire d’As” marquera les toutes premières performances en direct du groupe, qui devraient être diffusées depuis l’île de Santa Catalina, juste au large de la côte de Long Beach, en Californie, où FILS RIVAUX a d’abord vu le jour en 2009. Interprétant les albums qui ont tout déclenché pour eux, le samedi 19 juin, ils joueront leur premier LP complet, “Avant le feu” (2009), dans son intégralité pour la première fois au Catalina Casino, un lieu vieux de 92 ans surplombant la baie d’Avalon. Une semaine plus tard, le samedi 26 juin, ils retourneront à Catalina pour interpréter l’EP éponyme, “Fils rivaux” (2010), de haut en bas.

Plus tôt cette année, FILS RIVAUX a annoncé le lancement de son propre label, Enregistrements en langue sacrée, avec distribution par Trente Tigres. Le groupe a récemment récupéré les droits principaux de plusieurs de ses premières sorties et les a réintroduits dans le monde en les remasterisant d’abord. “Avant le feu” et l’EP éponyme sur tous les DSPS, CD et vinyle pour la première fois.

“Racines sauvages” non seulement gagné 2020 Grammy Award nomination dans la catégorie du « Meilleur album rock », mais a également remporté un Grammy nomination pour la « Meilleure performance rock » pour le top 10 des chansons rock “Dommage”, ainsi que le single radio rock n°1 “Fais ton pire”. Produit par multi-Grammy Award gagnant Dave Cobb au célèbre de Nashville RCA Studio A, et le tout aussi légendaire Studio de son de Muscle Shoals à Muscle Shoals, Alabama, “Racines sauvages” est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming.

Depuis leur apparition en 2009, FILS RIVAUX ont tranquillement ravivé et rechargé le rock ‘n’ roll avec des voix imposantes, des riffs sans compromis et des grooves tonitruants. Après la sortie indépendante de leur premier long-métrage “Avant le feu”, ils ont été triés sur le volet pour se produire aux côtés de tout le monde de AC DC à SABBAT NOIR. Travailler avec un producteur de longue date Dave Cobb, le groupe a livré une série d’albums acclamés par la critique — “Pression & Temps” (2011), “Tête baissée” (2012), “Grande Walkyrie de l’Ouest” (2014) et “Des os creux” – alors qu’ils étaient en tête d’affiche d’émissions à guichets fermés sur plusieurs continents. “Racines sauvages” a innové pour le groupe. “Fais ton pire” a atteint le n ° 1 à la radio rock en tant que premier sommet des charts au format. Il a également marqué plus de 40 millions de flux et compte. Ils ont livré une performance électrisante sur “Le Late Late Show avec James Corden” et a été acclamé par Panneau d’affichage, Pierre roulante, et beaucoup plus.

Crédit photo: Steve Thrasher