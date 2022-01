Les filtres Disney TikTok trouvés pour éviter de dire le mot gay

TikTok a la possibilité que son système de conversion texte-parole permette de lire quelque chose d’écrit avec la façon dont vous parlez de vos personnages Disney préférés (ou Marvel et Star Wars, qui sont aussi sa propriété). Mais certains utilisateurs de médias sociaux ont constaté que ces filtres vocaux empêchaient de prononcer les mots gay ou lesbienne à voix haute. Et ils n’étaient pas les seuls à se taire, comme vous pouvez le voir ci-dessous…

Avec l’ouverture du compte officiel Disney+ sur Tiktok, la société de production de divertissement a signé une collaboration pour proposez les voix de vos personnages les plus célèbres dans l’application, dans le cadre de votre option pour passer du texte à la parole.

Ainsi, vous pouvez écrire quelque chose à superposer sur votre vidéo sur TikTok et choisir de le faire lire à haute voix par l’application avec la clé d’un Stormtrooper, Stitch ou Rocket Racoon.

Jusqu’à présent, normal, deux énormes sociétés cherchent à gagner plus d’argent ensemble. Cependant, tout n’était pas si drôle et inoffensif quand vous vous êtes rendu compte que ce filtre censurait certains mots.

Disney fait taire (ba) les mots liés à l’homosexualité

Apparemment, si les mots que vous avez tapés incluaient des termes comme gay ou lesbienne, le filtre vocal Disney les ignorait complètement. et ne les a pas dit à voix haute.

Comme échantillon, cet exemple de vidéo de l’utilisateur de TikTok Karabiner (Kbwild_).

@kbwild_ La fin est ma partie préférée #disneyplusday #disneytexttospeech #rocket #rockettexttospeech #disneyvoice #lesbian #lesbianstereotypes #ledollarbean #gaytiktok #lesbiantiktok #lgbtcreators #queertiktok # alphabetmafia🌈 ♬ Disney ne dira pas Gay – KaraBiner (Kbwild)

Comme nous pouvons le voir, les mots liés à l’homosexualité, et d’autres grossiers, sont coupés dans la vidéo.

Ce fait a également été collecté sur d’autres réseaux sociaux tels que Twitter.

Le truc Disney est fatiguant depuis des décennies, je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être fatiguant de continuer à se battre pour les droits fondamentaux en 2021 https://t.co/5RpYarLXSt – mixx.io – podcast technologique (@mixx_io) 18 novembre 2021

À qui la faute, Disney ou TikTok ?

Au cas où vous penseriez que c’était la société de technologie chinoise qui pourrait être derrière la censure, la vérité est que ce n’est pas le cas. Apparemment, quelque chose comme ça ne s’est jamais produit avec les autres options de synthèse vocale utilisées par l’application. Si vous choisissez les filtres habituels de l’application, ces mots sont lus à haute voix et sans problème.

Alors il semble que tout était une chose Disney.

Et pourquoi parlons-nous tout le temps au passé si c’est très récent ?

Parce que, apparemment, Disney a annulé la décision et maintenant, plus de censure ces mots sur TikTok lorsque vous choisissez de les faire lire par leurs personnages.

Pourquoi Disney a-t-il fait cela et ensuite reculé ?

Le débat est servi. Certains pensent que, malgré le fait que la société de divertissement prend des mesures dans la visibilité de toutes les options sexuelles (comme de légers flashs dans Star Wars, Toy Story 4 ou Cruella, en plus d’un personnage important ouvertement gay dans Eternals), cela continue être difficile pour lui d’accepter la réalité et de vivre au 21e siècle.

D’autres, cependant, ne croient pas que les choses se passent ainsi et n’ont rien d’idéologique.

Selon eux, ces décisions ne sont rien de plus que le produit de tenir des comptes et de voir ce qui est plus rentable. Disney a toujours été une entreprise familiale et, afin de ne pas perdre de fans parmi les segments plus traditionnels, elle a toujours été lente à s’adapter à son époque.

Qu’en penses-tu?