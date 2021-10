Les finales internationales 10 – Jour 5 & Upper Bracket

Les temps forts des rondes finales et des finales Upper Bracket.

L’International 10 est sur le point de se terminer et nous avons une image convaincante du tournoi. Les gros canons chinois et les mastodontes européens étaient en tête-à-tête avec une action intense et un chagrin. Au jour 5, nous voyons comment le PSG.LGD reste fort comme un mur et l’esprit d’équipe tire de nouvelles ficelles pour gagner des matchs. Nous disons au revoir à de brillantes équipes qui ont diverti la communauté avec un Dota exceptionnel.

Vici échoue contre Invictus

La brillante course de Vici Gaming s’est arrêtée lorsqu’ils se sont opposés à un côté d’Invictus Gaming. Le premier match était un match de 51 minutes, où les deux équipes semblaient obsédées par la victoire. Le principal sujet de discussion du jeu était Aegis laissé de côté après que IG ait remporté son premier Roshan. À environ 17 minutes de jeu, IG a tué Roshan, mais a oublié de récupérer l’Aegis. Peu de temps après, Doom de VG a cligné des yeux pour le ramasser. Même après une bévue avec Roshan, IG était assez bon pour remporter une victoire à la fin.

Le deuxième match semblait plus en faveur de Vici Gaming avec une valeur nette et un score plus élevés au milieu du match. Cependant, ils n’ont pas pu maintenir l’avance et ont perdu des combats contre IG qui a lentement augmenté sa valeur nette et contrôlé le jeu. Avec sa victoire 2-0 contre Vici Gaming, IG s’est qualifié pour le 5e tour des brackets inférieurs.

L’esprit d’équipe imparable

Team Spirit a vraiment montré son vrai potentiel à l’International, même s’ils ne soulèvent pas le trophée, c’est une course de rêve pour eux jusqu’à présent. En commençant bien dans le premier match, les deux équipes étaient sur un pied d’égalité. Cependant, au fur et à mesure que le jeu avançait, Team Spirit a commencé à accélérer et a pris les devants. Ils avaient un avantage en or de 5 à 7 000 au milieu du match et ont commencé à dominer encore plus le match après la marque des 30 minutes. Incapable de lutter contre les dégâts massifs causés par Team Spirit, IG s’est effondré et a perdu 9-21.

Le deuxième match a vu plus de contrôle de la part d’IG et un début de partie rapide des deux équipes. IG a cherché à prendre un Roshan précoce à la 17e minute. Cependant, ils n’ont pas réussi à le faire et Team Spirit a pu gagner des combats avec leur Dragon Knight et leur Drow Ranger. IG contrôlait toujours le jeu et il était difficile pour Spirit de les combattre de front, même après un avantage de 6k en or. Le jeu a tourné lorsque les deux équipes ont fumé et ont cherché un combat surprise à environ 40 minutes du match.

Même si Jin « flyfly » Zhiyi avait un rappel sur son Faceless Void, le combat s’est avéré moche pour IG alors que Spirit a anéanti toute leur équipe avec le saccage d’Illya « Yatoro » Mulyarchuk sur Drow Ranger. Environ 50 minutes plus tard, Spirit a de nouveau fumé pour prendre IG au dépourvu, et ils ont réussi à le faire. Sans rachat sur IG, ils ont perdu 32-26 contre Team Spirit.

Upper Bracket Finals – PSG.LGD Vs Team Secret

Le premier match a vu les deux équipes assez actives pour se battre autour de la carte. Cependant, avec le Sceptre d’Aghanim sur Lycan en coordination avec Tiny, LGD avait l’air extrêmement dangereux. Ils ont eu une quantité stupide d’éclatement avec les capacités de Tiny et les armes nucléaires élevées de Puck, Phoenix et Ogre. Secret était à la traîne avec un déficit d’or de 6 carats à environ 28 minutes de jeu. L’écart n’a fait que croître à mesure que LGD prenait plus de contrôle sur le jeu et était implacable dans le match. Les dégâts élevés et les armes nucléaires de LGD étaient tout simplement trop importants pour que Secret puisse les gérer et ils se sont effondrés 12-22 lors du premier match.

Le deuxième match a vu les deux équipes avec des repêchages décents pour faire le spectacle. Le jeu avait l’air équilibré, mais Team Secret avait du mal à verrouiller les héros de LGD et à les terminer. Surtout avec l’affaiblissement du commandant de la Légion de Zhang « Faith_bian » Ruida et l’immunité magique aux alliés avec Press The Attack. Après 30 minutes, Secret avait une avance sur la valeur nette et un Cheese sur Ursa de Lasse Aukusti « MATUMBAMAN » Urpalainen et l’Aegis sur Gyrocopter de Michał « Nisha » Jankowski. LGD a dû leur donner les meilleures casernes. Team Secret avait des milles d’avance en fin de partie, avec une avance de 14 à 15 km en or à environ 50 minutes.

Cependant, le combat de Secrets contre LGD près de la caserne du milieu a entraîné une perte immense pour eux. Une extension excessive et une action agressive coûtent inutilement la vie à Secret avec Ursa et Gyro. LGD a poussé la voie du milieu et a forcé Matu et Nisha à racheter. Cependant, il était trop difficile pour eux de fermer LGD et ils sont morts à nouveau. LGD a bouleversé le jeu avec une seule chance. L’équipe chinoise attend désormais son prochain adversaire dans la Grande Finale de The International.

TI 10 continue avec les finales du bracket inférieur. Assurez-vous d’assister à toute l’action, en direct sur Twitch.