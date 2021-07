Les finales Loki et WandaVision de Marvel se sont-elles réellement connectées? Il existe deux grandes théories

Comment Scarlet Witch et celui qui reste des moments se synchronisent

Parmi les nombreuses inspirations qui sont entrées dans le scénario de TVA de Loki, l’une qui s’est un peu démarquée est Le Magicien d’Oz, en grande partie basé sur He Who Remains de Jonathan Majors étant le sorcier derrière le rideau, pour ainsi dire. Et comme beaucoup le savent déjà, l’un des plus grands œufs de Pâques de la culture pop consiste à synchroniser l’album Dark Side of the Moon de Pink Floyd avec The Wizard of Oz, ce qui (officieusement) se traduit par de nombreux moments correspondants entre la musique, les paroles et film d’action réelle. Il est donc logique que Loki présente quelque chose de similaire, non? (Au moins si nous ne voyons pas Alligator Loki porter quatre pantoufles rouge rubis.