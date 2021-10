Les finales ont été la soirée de sortie de Kahleah Copper

Si je vous disais il y a des mois que nous aurions une finale de la WNBA avec Candace Parker, Courtney Vandersloot, Brittney Griner, Diana Taurasi, Skylar Diggins-Smith et Allie Quigley, vous seriez probablement ravi.

Vous supposeriez aussi probablement que l’un de ces six noms serait un fer de lance pour le MVP de la finale au moment où tout serait dit et fait. Et vous supposeriez probablement que c’était soit Parker, Taurasi ou Griner – ce sont les plus grands noms de la série à ce stade.

Ces hypothèses seraient complètement fausses. Aussi bons que soient ces grands noms dans celui-ci jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a vraiment volé la vedette à la série.

Au lieu de cela, il s’agit de la finale de la WNBA de Kahleah Copper. Et elle s’est montrée à chaque instant.

Elle a mené le Chicago Sky à une victoire écrasante de 86-50 sur le Mercury. Chicago mène la série 2-1 et n’est qu’à une victoire de remporter son premier championnat de l’histoire de la franchise.

Copper a dominé tout le match 3. Elle a récolté 20 points à la mi-temps. L’ensemble de l’escouade Mercury en comptait 24.

Kahleah Copper à la mi-temps : 20 PTS Toute l’équipe Mercury : 24 PTS Inconscient. pic.twitter.com/f60t61vGCU – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 16 octobre 2021

Elle n’est même pas près d’être la plus grande joueuse sur le terrain. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, elle dominait absolument la peinture.

.@kahleahcopper a fait un SHOW hier soir 🎬 Kah a marqué 22 points dans le match 3, passant 6 pour 10 sur le terrain en seulement 24 minutes 💪#WNBAPlayoffs présenté par @YouTubeTV pic.twitter.com/7T1WQY9lHE – WNBA (@WNBA) 16 octobre 2021

Elle a juste dominé. Ce n’est pas nouveau, cependant. Elle a fait ça toute la série. Elle a une moyenne de 19,3 points, 6,7 rebonds, 1,3 interceptions et 1,3 passes décisives jusqu’à présent tout en tirant à 54% sur le terrain et à 57% en profondeur.

C’est le basket-ball du MVP de la finale. Peu de gens auraient appelé ça. Mais… Candace Parker l’a fait. En début de saison, selon Just Women’s Sports.

Avant le début de la finale, Parker a expliqué comment le Sky se nourrissait de l’énergie du cuivre et à quel point il était contagieux.

« Nous nous nourrissons de son énergie, et je l’ai vu au début du camp d’entraînement. J’ai toujours joué contre elle et elle a toujours été très difficile à garder, mais pour pouvoir le voir de près et personnellement au camp d’entraînement, j’étais comme wow, elle peut être quelque chose de vraiment fou et c’est déjà une très bonne joueuse.

Nous voici, des mois plus tard, à voir tout se concrétiser. Cela a été assez incroyable de regarder sur la plus grande scène possible.

Kahleah Copper est une star. Elle est arrivée. Et maintenant, elle est à une victoire d’être championne de la WNBA. Nous verrons si elle peut pousser le Sky sur la bosse une fois de plus.

