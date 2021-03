Les finalistes de la FNCS disqualifiés pour un tweet préjudiciable à Donald Mustard

Un tweet mal avisé laisse une équipe de NA East à l’extérieur regarder à l’intérieur.

Les singeries des joueurs compétitifs de Fortnite Battle Royale ont conduit à des mesures disciplinaires au cours des derniers mois. Epic Games a mis un point d’honneur à appliquer les règles plus strictement que jamais, alors que la scène compétitive continue de croître. Cependant, cela n’a pas empêché les joueurs de prendre des décisions douteuses. Une situation malheureuse s’est produite lors de la Fortnite Champion Series (FNCS) de cette saison, où le tweet méprisable d’un joueur a conduit à la disqualification de son équipe. Ce concurrent particulier de Fortnite ciblait le directeur de la création d’Epic Games, Donald Mustard.

Le Tweet

Wrigleyy, joueur de NA East, ne s’est pas rendu service après la conclusion du premier jour de la FNCS. Il a tweeté, « Comme littéralement f ** king k! Ll youser $ elf @DonaldMustard », sans raison apparente autre que peut-être sa frustration avec le jeu. Une situation similaire impliquant le même employé d’Epic Games et le même joueur professionnel de Fortnite, Cody « Clix » Conrod, s’est aggravée il y a quelques semaines, ce qui l’a amené à supprimer le tweet. Dans ce cas, Epic a montré une politique de tolérance zéro, et le trio de Wrigleyy en a souffert.

Le DQ

Est-ce une putain de blague ????????? pic.twitter.com/91N9NrTDZK – diabolique 😈 (@DlCTATING) 14 mars 2021

Le coéquipier de Wrigleyy « Dictating » s’est rendu sur Twitter avec un e-mail inattendu d’un administrateur de tournoi Epic Games.

« Nous vous écrivons pour vous informer de la disqualification de votre équipe et de son retrait de la compétition FNCS du chapitre 2 de la saison 5, effectivement immédiatement », lit-on dans le message. « Sur la base d’une enquête interne, un membre de votre équipe a enfreint la section 8.1.2 du règlement officiel. » La règle en question fait référence au respect envers les joueurs envers les administrateurs d’événements, les spectateurs et les sponsors. Epic a pris la décision peu de temps après que Wrigleyy a envoyé le tweet maintenant supprimé.

4TH PLACE HEAT 3 QUALIFIÉ POUR LES GRANDS 😈😈😈 pic.twitter.com/f3DKB30Ybh – diabolique 😈 (@DlCTATING) 7 mars 2021

Dicter était naturellement bouleversé, étant donné que son trio avait perdu sa place dans la finale de la FNCS. Son équipe, qui était à la dernière place après six matches, en avait encore six autres avec une chance d’améliorer leur position et au moins de gagner de l’argent. La punition, malheureusement, les a empêchés de jouer le reste de leurs matchs et les a forcés à renoncer à tout gain potentiel. C’est certainement un coup de poing pour Dictating et Userz, qui se sont qualifiés pour la grande finale de Heat C.

Dommage collatéral

Je souhaite que nous puissions avoir une opportunité pour un sous-marin d’urgence, ce que Wrigley a fait était complètement hors de notre contrôle et nous avons mis un temps infini dans le jeu pour avoir une chance de changer la vie si vous pouviez marquer @FNConcurrentiel pour attirer leur attention, je vous aimerais https://t.co/lgU5897Zz2 – Userz (@UserzFN) 14 mars 2021

Les joueurs compétitifs de Fortnite ne se font aucune faveur avec leurs paroles ou leurs actions. Dans ce cas, l’équipe d’Epic a tout à fait le droit de lancer le livre de règles à Wrigleyy. Malgré leur classement après le premier jour, Fortnite est suffisamment aléatoire pour que cette équipe aurait pu organiser un retour. Cela ne se concrétiserait pas. Wrigleyy a depuis désactivé son compte Twitter, et ses coéquipiers doivent regarder en marge les finalistes de NA East se disputer une part de 3 millions de dollars américains. Espérons qu’Epic Games permettra aux équipes de se substituer dans des scénarios extrêmes comme cela à un moment donné.