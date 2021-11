Les finalistes de la NBL parlent de la grande finale

Nuestra Belleza Latina / Univision Génesis Suero, Fabién de la Concepción, Lupita Valero et Sirey Morán concourent pour la couronne NBL

L’horloge accélère et dans quelques jours la prochaine Nuestra Belleza Latina sera couronnée, au sein du groupe de quatre finalistes qui après des semaines de défis, d’épreuves, de joies, de peurs, de combats et surtout beaucoup de désir pour briller, ce week-end ils sauront qui les juges, le public et la chance favoriseront.

Et bien qu’à la maison chaque téléspectateur ait son chouchou gâté et que chacun croise les doigts pour que son concurrent remporte la victoire, Sirey Morán, Génesis Suero, Fabién de la Concepción et Lupita Valero, chacun à sa manière et avec son propre style, ils ont montré qu’ils avaient tout à gagner.

Chacun des quatre finalistes a enregistré une vidéo, dans laquelle ils expliquent ce que cela a signifié pour eux d’atteindre le gala final, et où ils révèlent pourquoi ils pensent qu’ils peuvent gagner.

Nous présentons ici la vidéo de chacun des finalistes, où les quatre candidats répondent avec une grande honnêteté, laissant émerger leur personnalité, ce qui peut sans aucun doute donner des indices sur qui mérite de devenir le successeur de Migbelis Castellanos.

Bien qu’une décision n’ait pas encore été prise, la façon dont ces filles se comportent et l’authenticité avec laquelle elles sont affichées, ainsi que leurs histoires de vie, détermineront très certainement qui sera la gagnante.

Écoutez-les, regardez-les, analysez-les et dites-nous qui, selon vous, en sortira

Sérum Genèse :

«Je suis venu à Nuestra Belleza Latina pour me battre pour mes rêves. Dieu m’a donné cela, parce que j’ai tout donné pour ma mère (…) Atteindre la finale de Nuestra Belleza Latina signifie beaucoup pour moi, car je crois que je peux être la voix de la femme dominicaine, la voix de la femme latine qui vient à ce pays, qui part du bas, mais monte les échelons, et peut réaliser ses rêves ».

Fabien de la Concepción

« J’ai toujours décidé dès le début de ne pas essayer de vendre quelque chose que je ne suis pas, et j’ai toujours été honnête avec le public, parce que j’ai été public. J’ai dit voter pour celui que vous voulez voir à la télévision. Et voici le même Fabien du jour 1 ; un peu plus de maquillage, mieux peigné, mieux assis, mais pareil… gagné ou pas, c’est pour moi déjà une couronne », a déclaré la belle cubaine.

«Mon séjour à Nuestra Belleza Latina a vraiment été comme l’histoire de Cendrillon. J’ai commencé sans aucune expérience. Je ne sais pas si les juges l’ont remarqué, mais je sens que j’ai grandi en tant que personne, que j’ai grandi en tant que professionnel, et que dans ce monde (du divertissement), peut-être que je peux grandir et maintenir une carrière, « il ajouta.

Sirey Moran

« (Nuestra Belleza Latina) m’ont mis au défi de croire davantage en moi, et maintenant je comprends pourquoi 360 (concept du programme de beauté 360)… Je veux avoir l’opportunité de donner cette couronne aux Honduriens… quand un Le Honduras triomphe, le pays triomphe, et je crois que Sirey Morán après Nuestra Belleza Latina est une femme qui… maintenant il n’y a aucun obstacle pour l’arrêter. Je veux gagner cette couronne, car j’ai moi-même saisi de nombreuses opportunités et celle que j’ai ici devant moi m’a tellement coûté que je ne veux pas la laisser filer. »

Lupita Valero

«Je suis heureux parce que je suis dans la finale de Nuestra Belleza Latina, parce qu’une femme comme moi peut venir représenter. Je sais que les gens de ma ville vont se sentir heureux que je sois venu ici », a déclaré le Mexicain.

« Notre beauté latine est cette plateforme qui, en réalité, s’empare des femmes, qui vous donne cet espace pour vous croire, pour vous dire : ‘Lupita, je te vois, tu es magnifique et brillante.’ Maintenant, je veux être un miroir, et je veux que vous voyiez cet éclat en vous. C’est notre beauté latine «