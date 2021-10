Les finalistes des National Book Awards incluent Abdurraqib, Groff

Les finalistes des National Book Awards ont été annoncés aujourd’hui, avec Lauren Groff, Anthony Doerr et Hanif Abdurraqib parmi les nominés pour les prestigieux prix littéraires.

Mettant en vedette des histoires sur une femme défiant le patriarcat médiéval, deux hommes noirs esclaves trouvant l’amour et une jeune fille qui trouve la liberté dans les livres et l’art pendant la guerre civile syrienne, 25 œuvres ont été choisies par la National Book Foundation mardi dans cinq catégories : fiction, non-fiction, poésie, littérature traduite et littérature jeunesse.

Parmi les finalistes, cinq auteurs et deux traducteurs préalablement reconnus par l’organisation. Abdurraqib, poète et critique culturel, figurait sur la liste des non-fictions en 2019 ; Doerr a été finaliste de fiction en 2014 pour « All the Light We Cannot See », qui a remporté le prix Pulitzer ; Natasha Wimmer figurait sur la liste longue de traduction 2019 et Leri Price figurait sur la liste restreinte de cette année-là; Groff avait déjà été finaliste de fiction à deux reprises, en 2015 et en 2018 ; et Kekla Magoon figurait sur la liste longue 2015 pour la littérature jeunesse. Tous les finalistes de poésie sont des lauréats pour la première fois, et quatre des 25 nominés sont des auteurs débutants.

Les gagnants seront annoncés lors de la 72e cérémonie des National Book Awards, le 17 novembre. Le mois dernier, la fondation a annoncé que l’événement serait virtuel pour la deuxième année consécutive.

Karen Tei Yamashita et Nancy Pearl recevront également, respectivement, la Médaille pour contribution distinguée aux lettres américaines et le Prix littéraire pour service exceptionnel à la communauté littéraire américaine.

Voir la liste complète des finalistes ci-dessous :

fiction

Anthony Doerr, « Cloud Cuckoo Land » Lauren Groff, « Matrix » Laird Hunt, « Zorrie » Robert Jones Jr., « Les prophètes » Jason Mott, « L’enfer d’un livre »

uvres non fictionnelles

Hanif Abdurraqib, « Un petit diable en Amérique : notes d’éloge de la performance noire » Lucas Bessire, « S’enfuir : À la recherche d’eau dans les hautes plaines » Grace M. Cho, « Tastes Like War : A Memoir » Nicole Eustace, « » Covered With Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America » ​​Tiya Miles, « Tout ce qu’elle portait: Le voyage du sac d’Ashley, un souvenir de la famille noire »

Poésie

Desiree C. Bailey, « What Noise Against the Cane » Martín Espada, « Floaters » Douglas Kearney, « Sho » Hoa Nguyen, « A Thousand Times You Lose Your Treasure » Jackie Wang, « The Sunflower Cast a Spell to Save Us From the Annuler »

Littérature traduite

Elisa Shua Dusapin, « Winter in Sokcho », traduit du français par Aneesa Abbas Higgins Ge Fei, « Peach Blossom Paradise », traduit du chinois par Canaan Morse Nona Fernández, « The Twilight Zone », traduit de l’espagnol par Natasha Wimmer Benjamín Labatut, « Quand nous cessons de comprendre le monde », traduit de l’espagnol par Adrian Nathan West Samar Yazbek, « Planet of Clay », traduit de l’arabe par Leri Price

Littérature jeunesse

Shing Yin Khor, « La légende de tante Po » Malinda Lo, « La dernière nuit au Telegraph Club » Kyle Lukoff, « Trop brillant pour voir » Kekla Magoon, « La révolution à notre époque : la promesse du Black Panther Party au peuple » Amber McBride, « Moi (Moth) »

