Les finalistes du Great Sewing Bee révélés après le défi des années 1940 1940 .

Les finalistes de la série 2021 ont été dévoilés (Photo : BBC/Love Productions/Mark Bourdillon)

Les finalistes de Great Sewing Bee ont été révélés après que les concurrents restants ont été confrontés à un ensemble de défis difficiles d’inspiration vintage.

Raphael, Rebecca et Serena ont tous progressé jusqu’aux demi-finales, après que Farie ait été éliminée lors de la dernière haie.

Cela est venu après que Joe Lycett a présenté les trois tâches délicates lors de la demi-finale de mercredi, qui a vu les concurrents concevoir une série de tenues évoquant les années 1940.

La première a vu les juges Patrick Grant et Esme Young défier les égouts de fabriquer des sacs Oxford, qui étaient des pantalons populaires à l’époque.

Farie a eu du mal à convaincre les juges avec ses efforts, tandis que Raphael est arrivé en tête avec un pantalon que Patrick a dit qu’il porterait lui-même.

Un défi de transformation délicat a vu les égouts se donner la tâche de transformer de vieux parachutes en robes glamour en temps de guerre.

Farie a fait ses adieux émotionnels à l’émission (Photo: BBC)

Rebecca est arrivée dernière dans le défi, tandis que Raphael est arrivée deuxième et Serena a gagné avec une robe aigue-marine dont les juges sont tombés amoureux.

Enfin, le challenge Made to Measure a tenté de capturer le glamour du New Look de Dior et de créer des robes à la silhouette en sablier.

Serena a conquis les juges et “tenue absolument fantastique”, comprenant une veste rouge frappante et un pantalon noir. Elle a remporté le vêtement de la semaine, tandis que Farie a été critiquée pour ne pas avoir fini son vêtement à temps.

Serna a remporté le vêtement de la semaine avec sa tenue « fantastique » (Photo : BBC One)

Il a ensuite été confirmé que Farie quitterait la compétition.

« J’ai postulé, j’ai fait de mon mieux. Je n’aurais pas pu demander plus », a déclaré Farie après l’annonce de la nouvelle, luttant pour retenir ses larmes.

‘C’est mon rêve devenu réalité. C’est tout ce que j’espérais et plus encore.

Les trois derniers concurrents s’affronteront désormais en finale la semaine prochaine.

Serena impressionnée lors des demi-finales (Photo : BBC/Love Productions/Mark Bourdillon)

Plus : La grande abeille à coudre britannique



Quelqu’un qui ne sera certainement pas en finale est le candidat Damien, que les téléspectateurs ont été ravis de voir partir la semaine dernière après l’avoir surnommé une “légende absolue” et “l’or de la télévision”.

L’ingénieur a gagné des fans tout au long de la compétition avec son individualité, sa positivité et son refus total de s’en tenir au brief.

La finale de Great Sewing Bee sera diffusée mercredi à 21h sur BBC One.

