Les finances et la planification de l’équipe du Bayern Munich risquent à nouveau de dérailler

Le Bayern Munich n’a pas prospéré financièrement pendant la version 2020 de la pandémie.

À vrai dire, 2021 ne laissera pas non plus les Bavarois à leur état normalement stable.

Maintenant, avec plus de restrictions de fréquentation sur la table, le Bayern Munich devra-t-il recalibrer ses attentes sur la manière de constituer son équipe dans les années à venir ?

Les prolongations de contrat pour des joueurs comme Niklas Süle, Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Thomas Müller et Manuel Neuer seront-elles économiquement réalisables si les restrictions de fréquentation s’appliquaient au Rückrunde ? Qu’en est-il d’une future poursuite potentielle (coûteuse) de l’as du Bayern Leverkusen Florian Wirtz, qui ressemble au prochain « grand » allemand ?

Rivaliser avec des clubs comme Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain et même (halètement !) Newcastle United, n’est peut-être pas faisable. De plus, toute période prolongée de baisse des revenus mettra une fois de plus la responsabilité sur un campus qui n’a pas toujours enflammé le monde en termes de développement des joueurs ces derniers temps.

Il est peut-être temps que le Bayern Munich tienne compte de ce que l’ancien entraîneur adjoint Hermann Gerland a récemment déclaré sur les stratégies de développement du Bayern Munich et de l’Allemagne. Maintenant, peut-être plus que jamais, le Bayern Munich devra peut-être se concentrer sur le développement des jeunes pour aider à construire sa prochaine génération.

Si le Bayern Munich devait se lancer dans des guerres d’enchères pour les joueurs, le marché des transferts pourrait ne pas s’avérer aussi fructueux qu’auparavant. Sachant cela, certaines réflexions pourraient devoir changer sur Säbener Straße.