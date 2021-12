Les finitions les plus serrées en Formule 1

12/02/2021

Le à 14:02 CET

La Formule 1 connaîtra l’une des finitions les plus serrées de l’histoire cette saison, à commencer par le nouveau GP d’Arabie Saoudite qui aura lieu du 3 au 5 décembre.

Avec deux courses à disputer dans la saison, Max Verstappen n’a que huit points d’avance sur Lewis Hamilton et comme ils l’ont montré tout au long de la saison, le champion du monde sera décidé avec une fin de scandale.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Ils n’ont pas été les seuls à jouer dans une saison de ce calibre et c’est les dénouements de certains championnats du monde ont marqué l’histoire de la Formule 1.

1950 : Giuseppe Farina – Juan Manuel Fangio

Le championnat du monde comportait sept épreuves et seules les quatre meilleures performances de chaque pilote comptaient pour le classement. Fangio est arrivé au dernier test avec cinq points de plus que ses coéquipiers chez Alfa Romeo, Farina et Fagioli. Fangio n’avait besoin que d’être deuxième pour gagner, mais a dû abandonner à cause d’un problème de boîte de vitesses et Farina a remporté le titre mondial.

1967 : Jack Brabham – Denny Hulme

La Formule 1 a atterri sur le circuit Hermanos Rodríguez au Mexique et les pilotes Brabham et Hulme sont arrivés avec seulement cinq points d’écart. Brabham a obtenu une deuxième position derrière Jim Clark, mais ce n’était pas suffisant, Hulme a remporté le titre en terminant troisième et est devenu le seul pilote néo-zélandais à remporter un championnat du monde de F1.

1984 : Niki Lauda – Alain Prost

Lauda combat Prost pour le championnat

| F1

Une Coupe du monde incroyablement serrée Prost et Lauda, ​​les deux pilotes McLaren, ils ont atteint le dernier tour de la Coupe du monde au Portugal séparés de seulement trois points et demi. Pour Lauda, ​​il suffisait d’être deuxième à Estoril et il l’a fait. Prost a remporté la course en se battant pour lui arracher la couronne, mais Lauda est arrivé deuxième et a décroché son troisième titre avec un demi-point seulement.

1989 : Alain Prost – Ayrton Senna

Séné contre Prost

| F1

Cette Coupe du monde a été la plus controversée en souvenir. Senna et Prost, tous deux de McLaren, sont entrés dans l’avant-dernier tour de jeu pour la couronne bien que Prost avait une avance de 16 points sur le Brésilien et semblait l’avoir presque fait. Senna a poursuivi Prost jusqu’à ce que les deux voitures se soient accrochées à la chicane de Suzuka., le Français a dû partir et Senna est allé aux stands pour changer le nez de la voiture et se remettre en piste. Malgré la victoire de Senna, la FIA l’a disqualifié pour avoir sauté la chicane après l’affrontement avec Prost et le Français a remporté le titre.

2010 : Fernando Alonso – Mark Webber – Sebastian Vettel

Vettel, Alonso et Webber en 2010

| F1

La Coupe du monde était très serré entre Alonso, Vettel et Webber. À leur arrivée en Corée du Sud, Alonso a réussi à mener le championnat avec une avance de onze points sur Webber, et Vettel a terminé troisième au classement. Mais lorsque nous avons atteint la dernière course de la saison, tout a changé, Alonso a terminé la course à la septième place, Webber a terminé huitième et Vettel a remporté la victoire. L’Allemand a ensuite remporté le titre mondial avec seulement quatre points d’avance sur Fernando qui était deuxième et Webber troisième.

2012 : Sebastian Vettel – Fernando Alonso

Vettel contre Fernando Alonso

| F1

Fernando Alonso réalisait une excellente saison avec six courses à disputer pour terminer le championnat menait avec 29 points d’avance sur Vettel. Celui de Red Bull s’est pressé lors des courses suivantes et a remporté la victoire en Corée, au Japon et en Inde prenant ainsi la première position du championnat aux Asturiens avec 13 points d’avance. Alonso a tenté de reprendre la tête lors des dernières courses mais a été Vettel qui a finalement obtenu la couronne.

2014 : Lewis Hamilton – Nico Rosberg

Hamilton remporte la Coupe du monde contre Rosberg

| F1

Hamilton a affronté Rosberg pour son deuxième titre mondial et ils ont été très serrés tout au long de la saison. A Austin, Hamilton avait 24 points d’avance sur Rosberg, mais après le GP du Brésil, l’Allemand a réduit l’écart à seulement 17 points. Ils ont atteint la dernière course à Abu Dhabi avec tout à décider mais Rosberg n’a pas réussi à marquer des points en terminant 16e tandis que le Britannique a gagné et a remporté le titre.

2016 : Nico Rosberg – Lewis Hamilton

Hamilton contre Rosberg

| Formule 1

Rosberg y est allé et a remporté les quatre premières courses de la saison, trois victoires d’affilée après l’été et a remporté un total de 9 victoires en championnat. Hamilton, qui voulait décrocher sa quatrième coupe du monde, a remporté 10 victoires au total gagnant quatre d’affilée avant l’été et les quatre derniers de la saison. La Coupe du monde a été très serrée, mais Hamilton a subi un accident en Malaisie qui lui a coûté le championnat et malgré la victoire des derniers rendez-vous, le titre revient finalement à Rosberg avec seulement 5 points d’écart.