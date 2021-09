Les fintech ouvrent la voie à une plus grande inclusion financière en Inde

Malgré deux vagues de la pandémie de coronavirus qui ont déclenché des ravages dans la plupart des régions, l’Inde a un taux d’adoption des Fintech de 87%, ce qui est nettement supérieur au taux d’adoption moyen mondial de 64%.

Par Kapil Rana

Les organisations Fintech ont un large champ d’activité en Inde, en particulier autour des prêts de paiement, de la gestion des finances personnelles et des technologies de réglementation. Inutile de dire que l’immense population des nations, l’augmentation du nombre d’utilisateurs du Web et les efforts du gouvernement pour rendre la nation numérique offrent de nombreuses nouvelles opportunités pour les Fintech et les nouvelles entreprises. Les organisations financières, les nouvelles entreprises, les investisseurs et les contrôleurs acceptent les Fintech et utilisent ces opportunités pour se démarquer de la concurrence et se développer rapidement. Ces dernières années, l’Inde a vu se développer diverses nouvelles start-ups, régulateurs, institutions financières publiques et privées qui ont fait du marché indien de la Fintech le secteur d’activité qui se développe le plus rapidement au monde.

Malgré deux vagues de la pandémie de coronavirus qui ont déclenché des ravages dans la plupart des régions, l’Inde a un taux d’adoption des Fintech de 87%, ce qui est nettement supérieur au taux d’adoption moyen mondial de 64%. L’Inde a enregistré 2,7 milliards de dollars d’investissements Fintech l’année dernière. Il s’agit du deuxième plus gros investissement de près de 3,5 milliards de dollars en 2019, comme l’a confirmé le cabinet de services professionnels KPMG. De même, le rapport mondial de l’ACI, dont le siège est en Floride, a révélé que 25,5 milliards d’échanges constants ont été effectués en Inde en 2020, ce qui est le plus élevé au monde.

Il va sans dire que l’adoption accrue des technologies Fintech alimentées par l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), l’analyse de données, l’automatisation des processus et la blockchain a transformé le monde financier. Ces avancées permettent à Fintech d’exécuter des mesures colossales d’informations grâce à des calculs conçus pour distinguer les modèles et les risques, les fausses pratiques, les informations de spam, et faire ou suggérer les bonnes décisions.

Les organisations FinTech utilisant ces innovations pour aider les organisations à gérer et contrôler des activités telles que la gestion et le contrôle de leurs finances, la conformité fiscale, le paiement et l’acceptation de factures et l’utilisation d’autres administrations financières conformément aux exigences. Ils permettent également aux clients, aux organisations et aux entrepreneurs d’avoir une meilleure compréhension des risques d’investissement et d’achat. Jusqu’à aujourd’hui, d’innombrables nouvelles entreprises et institutions financières acceptent la Fintech pour contrôler et gérer leurs opérations financières et réduire leurs dépenses fonctionnelles. Cependant, il existe encore de nombreuses difficultés et goulots d’étranglement dans l’adoption des technologies financières, ce qui rend difficile pour les organisations d’utiliser pleinement leurs avantages.

Principaux défis pour les start-ups Fintech

La cybersécurité est le plus grand défi pour les entreprises Fintech. Le risque de fuite d’informations, de logiciels malveillants, de faille de sécurité, de risque de sécurité basé sur le cloud, de phishing et de menace d’identité rend les entreprises Fintech impuissantes à un moment ou à un autre. De tels dangers ne sont pas justifiés par les clients, par conséquent, les associations Fintech doivent faire progresser leurs technologies, enseigner aux clients et élaborer des politiques puissantes pour éliminer ces dangers.

Les organisations Fintech collaborent avec les institutions financières traditionnelles de différentes manières, telles que l’association, l’incubation et l’acquisition, etc. Cet effort conjoint pose de nombreux obstacles comme les deux acteurs ont leur propre arrangement de règles relatives à la taille, la productivité et les reconnaissances. De même, les organisations Fintech sont essentiellement destinées à travailler avec un modèle de travail moderne. Il leur est donc un peu difficile de maintenir une relation harmonieuse avec les banques traditionnelles et autres institutions financières. De plus, les banques craignent de travailler avec les Fintech car elles risquent de perdre leur fiabilité.

De plus, les banques et autres fondations monétaires sont strictement réglementées. De même, les organisations Fintech en Inde devraient être intensément gérées avec des politiques qui les aideront à modérer les dangers possibles de la sécurité du réseau. Cependant, de nombreuses lois monétaires et stratégies gouvernementales existantes ne sont pas totalement favorables aux start-up Fintech des secteurs financiers indiens.

La plupart des clients indiens utilisent toujours des espèces plutôt que des options technologiques telles que les transactions UPI. Les Fintech tentent de mettre en place une économie axée uniquement sur le crédit et ce sera un problème important à gérer pour elles, en particulier pour pousser les acheteurs indiens conventionnels à adopter les paiements numériques. La dépendance à l’argent, la cybercriminalité et des services Internet médiocres sont quelques obstacles parmi d’autres qui rendent difficile pour les organisations Fintech de faire des affaires en Inde.

Résumer

Après la démonétisation, le nombre d’entreprises Fintech en Inde a considérablement augmenté. Ces entreprises travaillent activement sur différents sous-domaines tels que les points de vente mobiles, les solutions bancaires par Internet via la néo-banque, la gestion des problèmes de conformité sur une plate-forme solitaire, la gestion du crédit, etc. Grâce au plan d’action innovant Fintech qui apporte de grandes avancées dans les domaines de la finance et de la technologie pour aider les organisations et les petites entreprises dans leurs processus.

Le modèle commercial de la fintech fonctionne avec un cadre remarquable et cohérent qui permet aux entrepreneurs, aux propriétaires d’entreprise et aux propriétaires de parcourir d’énormes informations et de faire de meilleurs choix dans leurs entreprises. Il est indéniable que les Fintech forment l’avenir des solutions financières de nouvelle génération, et malgré quelques obstacles rencontrés par les entreprises Fintech dans le paysage commercial actuel, elles ont certainement un avenir prospère en Inde.

(L’auteur est fondateur et président de Hostbooks. Les opinions sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.