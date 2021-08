Les fintech voient les flux de fonds à mesure que le numérique augmente : les entreprises nationales attirent environ 2 milliards de dollars de financement entre janvier et juin

L’Inde et la Chine représentaient le taux d’adoption des technologies financières le plus élevé sur les marchés émergents du monde, selon un rapport conjoint publié par EY et IVCA plus tôt cette année.

L’espace fintech est en pleine effervescence. En janvier, le secteur a obtenu sa première licorne de l’année, aidé par la levée de fonds de Rs 135 crores de Digit Insurance auprès d’un groupe d’investisseurs à une valorisation de 1,9 milliard de dollars. Alors que les accords de financement dans le segment continuent de s’accélérer, certains acteurs sont également en bonne voie pour une introduction en bourse (introduction en bourse), profitant de l’appétit aiguisé pour les services fintech.

L’Inde et la Chine représentaient le taux d’adoption des technologies financières le plus élevé sur les marchés émergents du monde, selon un rapport conjoint publié par EY et IVCA plus tôt cette année. L’Inde affichait un taux d’adoption de 87 % par rapport à la moyenne mondiale de 64 % en mars 2020.

Des catégories telles que les paiements numériques et les insurtech ont en fait connu un essor, stimulé par l’adoption croissante du numérique par les clients au milieu de Covid, ont déclaré les analystes. En fait, les entreprises de fintech locales ont attiré quelque 2 milliards de dollars de financement au cours de la seule période janvier-juin, soit presque le total des investissements que l’espace a recueillis sur l’ensemble de 2020, ont déclaré des analystes de KPMG dans une étude récente.

Les investisseurs avaient injecté environ 2,25 milliards de dollars dans des entreprises sectorielles l’année dernière. Le joueur de point de vente Pine Labs a décroché la plus grosse tranche de financement, clôturant récemment un tour de table de 600 millions de dollars, soutenu par Baron Capital Group, Moore Strategic Ventures, Fidelity Management and Research Company et BlackRock, entre autres.

Kunal Shah a mené-Cred et BharatPe ont rejoint les rangs de la licorne avec un soutien important des investisseurs. Alors que Cred a recueilli 215 millions de dollars de financement pour une valorisation de 2,2 milliards de dollars, BharatPe a levé un nouveau montant de 370 millions de dollars dirigé par Tiger Global, pour une valorisation de 2,85 milliards de dollars.

Les transactions PineLabs et Cred font partie des 10 principales transactions fintech réalisées dans la région Asie-Pacifique au cours du premier semestre de l’année, a révélé le rapport de KPMG. En outre, le segment des insurtech est également un domaine d’intérêt croissant pour les investisseurs en Inde, ont-ils déclaré.

Plusieurs insurtechs ont levé des tours de financement VC ou PE de taille moyenne, notamment Turtlemint, RenewBuy et Digit Insurance.

“Les premiers leaders de la fintech en Inde ont continué à étendre leurs modèles commerciaux aux contiguïtés afin d’apporter plus de valeur à leurs clients”, ont déclaré les analystes. Par exemple, les analystes de Bernstein estiment que la base de revenus de Paytm doublera pour atteindre près d’un milliard de dollars d’ici l’exercice 23, les revenus non liés aux paiements contribuant à environ 33%, menés par la technologie du crédit. Paytm cherche à augmenter jusqu’à Rs 16 600 crore grâce à l’introduction en bourse, qui devrait être la plus importante depuis l’émission publique de Rs 15 200 crore lancée par Coal India en 2010. PB Fintech, la société mère de l’agrégateur d’assurance en ligne Policybazaar et Paisabazaar, est visant à augmenter jusqu’à Rs 6 017,5 crore grâce à l’introduction en bourse, tandis que Mobikwik est un autre acteur de la fintech qui se prépare à devenir public.

