Les fintechs attirent un record de 2 milliards de dollars au premier semestre : rapport

Attirant un peu plus de 2 milliards de dollars au premier semestre de cette année, le secteur fintech national a presque égalé son financement total sur l’ensemble de 2020, ce qui en fait la meilleure course de tous les temps, selon un rapport.

Les investissements records ont été menés par la plate-forme marchande Pinelabs de 285 millions de dollars provenant d’un tour de financement de capital-investissement, 100 millions de dollars de tours de financement de capital-risque, Cred’s (215 millions de dollars), Razorpay (160 millions de dollars), Kreditbee (153 millions de dollars), Ofbusiness (USD 110 millions) et Bharatpe (USD 108 millions), selon un rapport de KPMG publié mercredi.

La majeure partie de l’argent a volé dans l’espace bancaire numérique et le deuxième plus grand était l’insurtech, où le premier semestre a vu plusieurs de ces startups, dont Turtlemint (46 millions USD), Renewbuy (45 millions USD) et Digit Insurance (18 millions USD) lever des fonds auprès des fonds de capital-investissement et de capital-risque de taille moyenne, a-t-il ajouté.

Selon le rapport, quatre des dix principales transactions en Asie concernaient des entreprises nationales au cours de la période considérée. Alors que les 285 millions de dollars des Pinebabs, basés à Noida, étaient les troisièmes en Asie, les 215 millions de dollars d’un tour de table de la série D de la société de logiciels financiers Cred, basée à Mumbai, étaient les quatrièmes du continent. Application de paiement basée à Bangalore

Razorpay’s a levé 160 millions de dollars dans le tour de la série E, ce qui en fait le huitième plus grand, et l’application de prêt Kreditbee’s a récupéré 153 millions de dollars dans le tour de la série C, le dixième en Asie. Le rapport, qui ne donne aucun chiffre total spécifique au secteur, indique également que les sorties vont augmenter dans le pays, à la fois en termes d’introductions en bourse (Policybazaar a déposé une demande de Rs 6 500 crore), tandis que Paytm a déposé une demande de Rs. émission de 16 500 crores, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse jamais réalisée dans le pays ; et aussi en termes d’acquisitions.

Sur le front des fusions et acquisitions, les fintechs pourraient être ciblées par des banques, des fintechs plus importantes ou même un conglomérat de services fintech. Le rapport s’attend à ce que les principales licornes fintech tentent de puiser dans le solide marché des capitaux en examinant les introductions en bourse au cours des 12 prochains mois. Les banques souhaitent également s’associer aux fintechs, en particulier les néo-banques et les plateformes technologiques de gestion de patrimoine, selon le rapport.

Au niveau mondial également, le premier semestre a été un record avec des flux de fonds totalisant 98 milliards de dollars, contre 121,5 milliards de dollars en 2020.

Parmi les investissements totaux, les Amériques ont été les plus robustes avec plus de 51 milliards de dollars d’investissements, suivies de la région EMEA avec 39,1 milliards de dollars, mais la région Asie-Pacifique a connu une baisse à 7,5 milliards de dollars contre 13,4 milliards de dollars il y a un an.

Les fusions et acquisitions se sont poursuivies à un rythme très soutenu, représentant 40,7 milliards USD sur 353 transactions dans le monde, contre 74 milliards USD sur 502 transactions en 2020.

Le rapport s’attend à ce que le second semestre reste très robuste dans la plupart des régions. Alors que l’espace de paiement devrait rester un moteur dominant des investissements dans les technologies financières, les solutions de financement basées sur les revenus, les modèles de banque en tant que service et les services B2B devraient attirer davantage d’investissements.

Compte tenu de l’augmentation des transactions numériques et de l’augmentation subséquente des cyberattaques et des ransomwares, les solutions de cybersécurité seront probablement très présentes sur le radar des investisseurs, note le rapport.

