Les fintechs doivent être réglementées, déclare le vice-gouverneur de la RBI, T Rabi Sankar

Les risques systémiques, les risques opérationnels et les risques affectant la concurrence sont importants lorsqu’il s’agit de traiter avec les grandes infrastructures des marchés financiers et les Big Tech.

Les banques assurent le service de base de l’intermédiation dans le système financier et les fintechs doivent être considérées comme des facilitateurs, a déclaré mardi le vice-gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), T Rabi Sankar. Les fintechs qui offrent des services de liquidité – le domaine exclusif des banques – doivent être soumises à des réglementations et à une supervision comparables à celles appliquées aux banques, a-t-il déclaré lors du Global Fintech Fest organisé par Internet and Mobile Association of India.

Les banques comblent les lacunes temporelles dans les besoins en argent en fournissant des services de liquidité, a déclaré Sankar, car elles sont particulièrement bien placées en raison de leur capacité à créer de l’argent et du crédit. De même, dans le domaine des paiements, les banques occupent une place unique puisque toutes les transactions de paiement numérique sont des transferts d’argent d’un compte bancaire à un autre.

Tous les autres prestataires de services de paiement facilitent ce transfert d’argent et, en ce sens, jouent un rôle de soutien, a-t-il déclaré.

“Bien que la technologie financière puisse améliorer l’efficacité de l’intermédiation, elle ne peut pas remplacer la nature fondamentale de l’intermédiation financière”, a déclaré le vice-gouverneur.

À cette fin, une banque aura toujours besoin de fournir des services de liquidité. « En d’autres termes, cela signifie que si une entité fintech fournit des services de liquidité, elle fonctionne effectivement comme une banque et, par conséquent, devrait être soumise au même régime juridique, réglementaire et de surveillance auquel une banque est soumise. C’est l’une des raisons pour lesquelles dans presque tous les pays, les entités autres que les banques ne sont pas autorisées à traiter directement des dépôts ou de l’argent semblable à des dépôts », a déclaré Sankar.

Même s’il a reconnu les différentes manières dont l’utilisation de la technologie financière a amélioré la prestation de services financiers, Sankar a déclaré que les fintech, de par leur nature même, constituent un défi pour les opérateurs historiques. L’approche idéale est que les entreprises fintech soient considérées comme des facilitateurs et des partenaires en synergie avec les banques ou les institutions financières similaires, a-t-il déclaré. «Il y a donc ce discours normal de concurrence entre les banques et les sociétés de technologie financière. Je pense que la bonne façon de voir les choses est que la concurrence avec les banques et autres institutions financières ne vient pas vraiment des sociétés de technologie financière », a déclaré Sankar, ajoutant: « La concurrence reste au sein des banques – entre les banques qui peuvent mieux tirer parti de la technologie financière et les banques qui ne le sont pas. aussi bon pour tirer parti de la fintech.

Sankar a observé que la nature de la réglementation doit nécessairement s’adapter à mesure que la technologie financière transforme le paysage financier. « Le périmètre réglementaire doit s’élargir. L’approche de la réglementation doit également s’adapter au type d’entité réglementée », a-t-il déclaré.

Normalement, des activités similaires devraient faire l’objet d’une réglementation similaire dans la plupart des cas. Mais, a déclaré Sankar, une telle réglementation basée sur les activités peut être moins efficace que la réglementation basée sur les entités lorsqu’il s’agit de grandes entreprises technologiques ou de grandes entités d’infrastructure dans le secteur financier ou fintech. Les risques de cybersécurité sont susceptibles d’éclipser les risques financiers dans les fintech en raison de la dépendance à l’égard de la technologie. Les risques systémiques, les risques opérationnels et les risques affectant la concurrence sont importants lorsqu’il s’agit de traiter avec les grandes infrastructures des marchés financiers et les Big Tech.

Les pays doivent surmonter les déficits réglementaires et législatifs pour faire face aux préoccupations concernant la confidentialité, la sécurité et la monétisation des données, a déclaré Sankar. « Par définition, la législation sera à la traîne du progrès financier ou du progrès technologique. La réglementation sera probablement mieux placée pour rattraper son retard, mais en substance, ce sera toujours un rattrapage qui doit être fait », a-t-il ajouté.

Par conséquent, a déclaré Sankar, les réglementations relatives aux problèmes de données doivent s’adapter à un monde où les frontières entre les entreprises financières et non financières deviennent de plus en plus floues et les frontières géographiques ne sont plus une contrainte.

