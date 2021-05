Les fintechs récupèrent l’onglet MDR, profitent du flotteur du marchand

Pour être sûrs, les commerçants opteraient pour une dispense du MDR, généralement de 2 à 3% sur la valeur de l’achat, uniquement s’ils sont à court d’argent. Sinon, cela n’aurait aucun sens pour eux d’abandonner le flotteur.

Dans le but d’élargir leurs réseaux de commerçants, les intermédiaires fintech ont mis au point un système de règlement innovant par lequel ils renoncent au taux d’escompte des commerçants (MDR) sur les transactions par carte hors ligne. Cela permet aux commerçants hors ligne d’opter pour un règlement différé d’une transaction en ne dépensant pas le MDR plutôt qu’en le réglant le jour suivant. L’intermédiaire de paiement a accès au flottant du commerçant jusqu’au règlement de la transaction.

Pour être sûrs, les commerçants opteraient pour une dispense du MDR, généralement de 2 à 3% sur la valeur de l’achat, uniquement s’ils sont à court d’argent. Sinon, cela n’aurait aucun sens pour eux d’abandonner le flotteur.

Des sources du secteur ont déclaré que BharatPe et Paytm faisaient partie des entreprises offrant cette forme de règlement. Les e-mails envoyés aux deux sociétés n’ont suscité de réponses qu’au moment de la mise sous presse.

Mohit Gopal, vice-président senior et chef de la stratégie, PayU India, a déclaré que la pratique n’est pas nécessairement erronée. «Du côté hors ligne, cela se produit. Tant que cela a du sens du point de vue commercial entre la fintech et le commerçant, tout va bien. Si c’est un commerçant avec de solides flux de trésorerie, alors c’est une chose acceptable pour eux », a-t-il déclaré.

Un cadre d’une fintech, qui offre cette possibilité, a expliqué que lorsque la carte est glissée par le client, les commerçants ont deux options: opter pour un règlement régulier ou recevoir l’argent dans les 15 jours, en utilisant l’application. «Au-delà de 15 jours, nous avons renoncé aux frais MDR. Nous payons les frais à la banque concernée pour toutes les transactions », a déclaré l’exécutif. Son entreprise estime que le MDR sur les transactions par carte se dirige vers un niveau de 2%, sauf pour Rupay, où le MDR est déjà nul.

Sachin Shettigar, EVP, (intégration des marchands, risque et règlement), Mswipe, a déclaré à FE que la société n’offrait pas aux commerçants une facilité de règlement différé mais payait tous ses commerçants sur une base T + 1 et, pour les transactions QR, le même jour ouvrable. . “Ceci est conforme aux directives de la RBI 2009 pour les paiements des commerçants par les intermédiaires”, a déclaré Shettigar. La seule exception concerne les transactions en ligne où les paiements peuvent être effectués sur une base T + 1 avec le T en fonction de l’accord avec le commerçant.

Étant donné que les directives 2021 de RBI sur la réglementation des agrégateurs de paiement et des passerelles de paiement ne sont pas applicables aux joueurs hors ligne, les fintechs peuvent utiliser leur discrétion pour les pratiques de règlement. Les requêtes envoyées par e-mail à la RBI sur sa position sur l’option de règlement hors ligne de 15 jours sont restées sans réponse. Un ancien dirigeant de RBI a déclaré que l’innovation portait les marques d’un produit de crédit. «Si cela se produit, c’est assez surprenant car cela impliquera également les banques et les réseaux de cartes qui sont enclins à être plus conformes que les fintechs. Je ne pense pas que la RBI verra cela avec bienveillance », a-t-il déclaré.

