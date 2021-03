Les firmes cosmétiques redécouvrent la magie derrière le voile; tire profit de la pandémie avec les lancements de produits

Les consommateurs sont à la recherche de relations significatives – qu’est-ce qu’une marque représente et fait pour améliorer la vie

C’est une confession directe derrière le voile – la seule différence étant ici que le premier a été remplacé par le masque pour nous protéger de la pandémie en cours. Fait intéressant, les entreprises de cosmétiques qui ont initialement affiché une baisse de leurs ventes, ont inversé la tendance en profitant de cette opportunité pour lancer une gamme de produits anti-masque à la gamme naturelle. La société de vente directe de produits de beauté et de soins personnels Avon, par exemple, a lancé une gamme de maquillage anti-transfert appelée « Powerstay » pour le segment des lèvres, des yeux et du visage afin de la rendre appropriée pour être portée avec des masques en plus de déployer une gamme antibactérienne de savon, de lave-mains et rouler sur le déodorant. «En 2021, les soins de la peau sont devenus la plus grande catégorie plus que compenser Avon India avec une part de 31% de l’activité globale, suivi par le maquillage (25%), les articles de toilette (9-10%), les parfums entre autres», Snigdha Suman , responsable du marketing chez Avon India, a déclaré à BrandWagon Online.

Selon le Connected Beauty Consumer Report lancé par Google, Kantar et WPP, les consommateurs de beauté d’aujourd’hui recherchent en ligne des conseils, des idées et de l’inspiration, avec neuf consommateurs de beauté sur 10 influencés par le numérique. Le parcours d’un consommateur en termes de sensibilisation passe de la télévision au numérique, avec 33% de consommateurs de beauté s’engageant numériquement chaque jour, 50% chaque semaine et 93% chaque mois. «Les marques avec des informations faciles à trouver sur les plates-formes numériques sont plus susceptibles de figurer sur la liste restreinte des consommateurs», a déclaré Samir Modi, fondateur et directeur général de Colorbar. Au milieu de la pandémie, il y a eu un changement dans les habitudes d’achat dans l’industrie, les consommateurs se déplaçant vers les canaux de commerce électronique. Un exemple en est SUGAR Cosmetics, qui affirme que 50% de son activité provient actuellement de marchés de commerce électronique qui représentaient 30 à 40% plus tôt. Pendant ce temps, Colorbar Cosmetics affirme également que 25% de l’activité provient actuellement de marchés en ligne.

Le rapport a également révélé que plus de 50% des consommateurs de produits de beauté utilisent les médias sociaux et les vidéos en ligne, et 40% des consommateurs utilisent la recherche en ligne pour la recherche. 56% des consommateurs utilisent YouTube pour comparer et prendre en compte, tandis que 30% prennent leur décision finale via un mélange de sites Web YouTube, de recherche Google et de commerce électronique. En conséquence, les marques de beauté prévoient de dépenser une part importante de leur budget marketing sur le numérique. «Au cours de l’exercice 22, 70 à 75% de nos budgets seront consacrés au marketing de performance, tandis que le reste sera consacré aux initiatives de création de marque, y compris les collaborations avec les influenceurs, ainsi que le marketing au-dessus de la ligne (ATL) tels que les campagnes OOH, les activations en magasin, la stratégie de marque dans les centres commerciaux. , entre autres », a déclaré Vineeta Singh, fondatrice et PDG de SUGAR Cosmetics. La société s’attend à réaliser un chiffre d’affaires net de Rs 135 crore au cours de l’exercice 21, tandis que ses dépenses de marketing s’élevaient à environ Rs 33 crore.

Les experts de l’industrie estiment que les consommateurs préfèrent aujourd’hui aller avec des ingrédients naturels connus, avec moins de produits chimiques et un régime global sain en matière de soins de la peau et de beauté. En ce qui concerne la communication, les gens sont à la recherche de relations significatives – qu’est-ce qu’une marque représente et fait pour améliorer la vie. «Les marques qui commencent à se connecter davantage à un niveau plus profond et émotionnel sur ce qui intéresse les consommateurs seront préférées à la simple communication produit», a déclaré Ambika Sharma, fondatrice et directrice générale de Pulp Strategy.

