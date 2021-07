Les fissures de l’Eurocup

12/07/2021 à 17h59 CEST

L’Italie est le nouveau champion d’Europe. L’Azzurra a ouvert et fermé l’Eurocup et a laissé d’innombrables moments et du bon jeu en cours de route. Cela a été une édition à encadrer, probablement le championnat d’Europe le plus excitant de ces derniers temps. Huit prolongations, quatre tirs au but et le retour quasi complet des supporters dans les stades. Le football, avec les gens, est un autre rôle.

Il a renforcé des équipes telles que l’Italie elle-même, qui a déjà ajouté 34 matchs sans perdre, contre l’Angleterre malgré la défaite à domicile ou contre l’Espagne de Luis Enrique. Peu ont donné un coup dur par un Rouge qui était à un tir de pénalités pour se tenir à la fin. Des déceptions aussi, comme la France, le Portugal, l’Allemagne ou les Pays-Bas. Même la Belgique. Parmi eux, trois noms sortent. Le MVP, Gianluigi Donnarumma, Harry Kane pour les “trois lions” et le meilleur jeune du Championnat d’Europe, Pedri.

Donnaruma, le mur

Les tirs au but en demi-finale et en finale marqueront un avant et un après dans sa carrière. Dans le premier, il a éliminé l’Espagne avec un arrêt à Álvaro Morata, et dans le second, il a donné le titre à l’Italie après avoir arrêté les tirs de Jadon Sancho et Buyako Saka.

Ne manquez pas d’autres noms comme Federico Chiesa. Celui qui l’a découvert à l’Eurocup peut continuer à en profiter à la Juventus. L’arrivée d’Allegri a stoppé toute possibilité d’évasion et veut en faire une pièce fondamentale, un titre indiscutable, enfin. Le but contre l’Espagne, une œuvre d’art. Sa performance en finale, une autre, malgré le fait de ne pas avoir marqué. Chiellini et Bonucci ? Les fans les réclament dans Qatar 2022.

Le capitaine anglais et l’avenir de l’Espagne

Harry Kane n’a pas marqué en phase de groupes. La moitié de l’Angleterre lui a sauté dessus. Les qualifications sont arrivées et l’ouragan a éclaté. Quatre buts pour planter les “trois lions en finale”. Il a tenté contre vents et marées contre l’Italie, il n’a pas raté son penalty mais le capitaine a été laissé sans son moment de gloire à Wembley.

Qui n’en avait pas besoin pour briller dans tous les matches de l’Espagne était Pedri. Il faut se rappeler qu’il a 18 ans et qu’il a conquis plus de la moitié de l’Europe avec ses performances. Il est devenu le pilier et le phare de ceux de Luis Enrique. Il a pratiquement tout joué avec un taux de réussite de 92,3% dans la passe. C’est maintenant à son tour de guider les U21 aux Jeux Olympiques. Le Barça a l’avenir assuré avec lui.

CRISTIANO RONALDO, RECORDS SANS PRIX

Individuellement, Cristiano Ronaldo a signé un tournoi plus qu’acceptable avec cinq buts en quatre matchs. Même si trois d’entre eux étaient des pénalités, ils n’enlèvent rien aux records qu’il a atteints avec ses buts contre la Hongrie, l’Allemagne et la France.

Avec les deux derniers buts qu’il a marqués pour l’équipe de France, il a atteint 109 buts avec son équipe et a égalé l’Iranien Ali Daei, qui a atteint ce même chiffre lors des 149 matchs qu’il a disputés dans sa carrière. De plus, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Coupes d’Europe avec 14 buts et des Coupes du monde avec 21 après avoir battu Miroslav Klose. En fin de compte, vos notes, Ils n’ont pas servi à grand-chose au Portugal, éliminé par la Belgique au deuxième tour.

PATRICK SCHICK, LE BUT DE LA COUPE D’EURO

L’Eurocopa s’est caractérisée par le grand nombre de buts qui ont fait plaisir aux spectateurs. Les exemples sont nombreux : Paul Pogba en Suisse, Lorenzo Insigne en Belgique, Luka Modric en Ecosse, Mikkel Damsgaard en Angleterre, Thorgan Hazard au Portugal, Irfan Kahvecy en Suisse ou Robert Lewandowski en Suède. Mais, surtout, le Tchèque Patrick Schick en Ecosse s’est fait remarquer.

L’attaquant de Leverkusen a quitté le monde du football avec sa bouche ouverte avec un pied gauche impressionnant du centre du champ qui a atteint le filet du but défendu par David Marshall grâce à un effet diabolique qui a élevé son œuvre d’art. 49 mètres plus loin.

FORSBERG, LEWANDOWSKI, LUKAKU, WIJNALDUM… LE BIEN QUI RESTE SUR LA ROUTE

De nombreux joueurs pourront se vanter d’avoir réalisé un grand Championnat d’Europe malgré le fait que leurs équipes se soient perdues en chemin et ont été éliminées avant d’atteindre la gloire. La liste est longue, mais ils méritent d’être reconnus. Le Suédois Emil Forsberg, avec quatre buts, a tiré le train en marche de son équipe, qui a mis fin à son aventure en huitièmes de finale après avoir perdu contre l’Ukraine ; Le polonais Lewandowski, critiqué en début d’Eurocup, a fait friser son équipe au miracle de la qualification pour les huitièmes de finale avec trois buts de catégorie.

L’Italie a croisé la route des Belges Romelu lukaku en quarts de finale, mais il a montré sa voracité avec quatre buts ; le hollandais Georginio Wijnaldum a signé une excellente phase de poules avec trois buts sur les trois victoires de son équipe, mais le trébuchement contre la République tchèque au deuxième tour a mis fin à leur aventure