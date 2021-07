Les fissures de l’UE se montrent après le rejet de la position ferme de Merkel sur Huawei : « Travailler davantage avec la Chine ! » | Monde | Nouvelles

in

Plus tôt cette année, le Bundesrat allemand a adopté la loi sur la sécurité informatique pour mieux contrôler la cybersécurité, portant ainsi un coup dur à la société chinoise Huawei. Il oblige les opérateurs de télécommunications à informer le gouvernement allemand s’ils signent des contrats pour des composants 5G critiques et leur donne le pouvoir de bloquer ces propositions. Berlin est devenue la dernière des grandes économies de l’UE à réguler le secteur 5G par crainte de s’aliéner Pékin et sa gestion de la 5G.

L’approche allemande envers Huawei a largement suivi les lignes directrices énoncées par l’UE dans sa boîte à outils et son rapport d’évaluation des risques pour la cybersécurité des réseaux 5G, qui a été conçu pour atténuer les risques potentiels dans le déploiement européen de la 5G.

Et tandis que la plupart des pays de l’UE suivent les directives, toutes ne semblent pas être conformes.

L’année dernière, le président français Emmanuel Macron a donné un plus grand contrôle à son agence de cybersécurité ANSSI pour bloquer les contrats 5G entre les opérateurs et Huawei.

Mais le principal opérateur de télécommunications français, Orange, a annoncé qu’il continuerait de coopérer avec Huawei dans le déploiement de la 5G en Afrique.

Le PDG Stéphane Richard a déclaré : « Nous travaillons de plus en plus avec des fournisseurs chinois en Afrique.

« Ils ont investi en Afrique alors que les vendeurs européens hésitaient.

Orange dit qu’il évitera d’utiliser des équipements de fournisseurs chinois, dont Huawei, lors du développement des réseaux 5G européens, en optant plutôt pour des fournisseurs tels qu’Ericsson et Nokia.

D’autres pays ont adopté une approche encore plus douce.

L’Espagne a pris soin de ne pas interdire explicitement Huawei, car le Premier ministre Pedro Sanchez serait “un ardent défenseur des entreprises technologiques chinoises ouvrant des projets et des investissements”.

Au lieu de cela, il a adopté une approche « neutre et indépendante » qui s’appuie sur des procédures bureaucratiques plutôt que sur des évaluations politiques.

La décision d’autoriser ou non l’entreprise chinoise à entrer sur le marché de la 5G dépendra uniquement du niveau de risque évalué par les experts.

Le gouvernement espagnol rédigera également une liste de fournisseurs de technologies mobiles « sûres » pour le futur réseau mobile local 5G, afin d’éviter d’émettre une interdiction explicite contre le géant chinois Huawei.

Malgré cela, Telefonica Espagne aurait sélectionné Nokia et Ericsson pour son réseau 5G autonome (SA).

D’autres pays hésitent encore plus à adopter des lois qui tiendraient Huawei à distance, notamment le Portugal, le Luxembourg et l’Autriche.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe A1 Telekom Austria a déclaré qu’il était ouvert à l’idée de considérer des fournisseurs chinois tels que Huawei pour les prochains réseaux 5G dans plusieurs pays.

La société mère du groupe A1 Telekom Austria, America Movil, a qualifié Huawei d'”excellent fournisseur d’équipements de télécommunications” l’année dernière.

Telekom Austria compte 25 millions de clients en Autriche, Bulgarie, Croatie, Biélorussie, Slovénie, République de Serbie et République de Macédoine du Nord.

Le Royaume-Uni a décidé de limiter la position de Huawei au sein des réseaux 5G du pays en janvier 2020, invoquant des craintes pour la sécurité nationale.

Cependant, en juillet, il avait augmenté ces mesures jusqu’à une élimination complète des équipements Huawei d’ici 2027.

Huawei, qui a son siège européen en Allemagne, a reçu à plusieurs reprises des financements européens pour l’innovation, ce qui a suscité des critiques au Parlement européen.

Le principal problème avec Huawei concerne ses liens avec le gouvernement chinois et craint que son équipement ne soit utilisé pour espionner, une affirmation que la société a réfutée à plusieurs reprises.

C’est la raison pour laquelle, en 2012, les États-Unis ont interdit aux entreprises d’utiliser les équipements de réseau Huawei et pourquoi l’entreprise a été ajoutée à la liste des entités du Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère du Commerce des États-Unis en mai 2019.