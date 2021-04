Les Five du Red Bull Neymar Jr se préparent pour les qualifications finales à Aljada

En place pour la coupe: les participants se produisent pendant le Red Bull Neymar Jr’s Five Qualifier à l’Altahadi Football Playground à Sharjah

Madar à Aljada, la destination de divertissement populaire de Sharjah par Arada, accueille ce vendredi la qualification finale du Red Bull Neymar Jr’s Five, le plus grand tournoi à cinq au monde. La cinquième édition du tournoi aux Émirats arabes unis a débuté le 19 février et a vu la participation de 1 800 joueurs dans le cadre de 14 tournois de qualification, qui ont eu lieu à différents endroits dans les sept émirats.

Le tournoi a inclus cette année pour la première fois des qualifications réservées aux femmes à Sharjah. Les équipes féminines s’affrontent séparément vendredi pour gagner leurs billets de participation à la finale mondiale du Red Bull Neymar Jr’s Five à l’Instituto Projeto Neymar Jr.à Praia Grande, au Brésil.

Les sept membres des deux finalistes gagnants, composés de cinq joueurs principaux et de deux joueurs de réserve, s’envoleront pour le Brésil pour représenter les Émirats arabes unis dans le tournoi international et auront l’opportunité d’affronter Neymar avec quatre de ses amis superstars.

La 5e édition des Emirats Arabes Unis du tournoi Red Bull Neymar Jr se tient avec le soutien d’Arada, le sponsor national du tournoi et le développeur principal derrière Aljada.

Ray Tinston, directeur des événements chez Arada, a déclaré: «Le tournoi fait écho à l’esprit des grandes installations de fitness et de sport qui jouent un rôle important dans les communautés d’Arada. Nous nous engageons à un engagement communautaire significatif et à promouvoir un mode de vie sain et actif aux EAU. »

Il a ajouté: «En raison des mesures et restrictions nationales en matière de santé, il ne sera malheureusement pas possible pour les fans d’assister et d’encourager leurs équipes. Cependant, le tournoi sera diffusé en direct sur la chaîne Facebook Five de Red Bull Neymar Jr sur le lien suivant https://www.facebook.com/redbullneymarjrsfive/

