Les flambées de COVID au Japon et en Inde font suite aux louanges précédentes pour l’utilisation du masque par les pays et le succès de l’atténuation ⋆ .

Les poussées majeures de COVID au Japon et en Inde au cours des dernières semaines et des derniers mois ont fait suite à des affirmations antérieures selon lesquelles l’utilisation généralisée des masques maintenait avec succès la transmission du COVID-19 à de faibles niveaux dans les deux pays.

Le Japon en particulier a été salué l’année dernière comme l’une des principales réussites de coronavirus au monde, avec ses chiffres de COVID-19 nettement inférieurs à ceux d’autres grands pays au printemps et tout au long de l’été 2020.

Ce succès a été attribué en grande partie au port de masque répandu, qui est omniprésent au Japon comme dans de nombreux autres pays asiatiques. Les experts en maladies infectieuses et les autorités publiques du New York Times, de l’Associated Press et de la BBC ont tous attribué aux masques des taux de transmission.

Pourtant, deux fortes flambées de cas au Japon – une survenue de novembre à janvier et une qui a commencé en mars et se poursuivent toujours – ont remis en question ce récit, d’autant plus qu’il n’y a aucune indication que les citoyens japonais ont cessé de porter des masques en masse avant ces pics. . La carte d’enquête mondiale COVID-19 du Centre des sciences de l’information géospatiale de l’Université du Maryland n’indique aucun changement dans l’utilisation régulière de presque 100% des masques dans ce pays depuis au moins début novembre.

Le gouvernement japonais a annoncé cette semaine une urgence liée aux coronavirus, ordonnant des fermetures généralisées d’entreprises dans les grandes villes dans l’espoir de freiner la flambée. L’un des principaux conseillers du pays en matière de coronavirus a également exhorté le Japon à procéder avec prudence aux Jeux olympiques d’été prévus dans le pays à la lumière de la dernière vague.

L’Inde, quant à elle, souffre d’une poussée incessante et débilitante de COVID, avec des résultats de tests positifs approchant les 400000 par jour, un nombre brut stupéfiant inégalé par aucun autre pays du monde au cours de l’année écoulée.

Comme le Japon, le succès de l’Inde a été attribué à des politiques de masquage énergiques: l’année dernière, le pays a imposé un mandat de masque strict à l’échelle nationale qui comprenait un régime de billetterie agressif et une grande campagne de sensibilisation du public.

Peu de temps après, les cas de virus ont commencé à décliner. Le COVID-19 «consommait» l’Inde, a rapporté le Wall Street Journal en décembre, «jusqu’à ce que presque tout le monde commence à porter des masques». La BBC, quant à elle, a affirmé que la transmission COVID y avait été ralentie en partie à cause de «l’utilisation accrue des masques faciaux». Un officier a déclaré au Journal que «quatre-vingt-dix-neuf pour cent des gens» portaient des masques en décembre.

Comme pour le Japon, rien n’indique clairement que l’utilisation des masques en Inde a fortement chuté avant le pic le plus récent. Les données de l’UMD indiquent un taux de conformité relativement stable d’environ 80% depuis novembre. Les responsables de la santé indiens, quant à eux, à la fin du mois dernier, ont ordonné aux citoyens de commencer à porter des masques à l’intérieur des maisons privées ainsi que dans les lieux publics.

Babak Javid, professeur agrégé à l’Université de Californie, division de médecine expérimentale de San Francisco, a déclaré que les deux pays avaient adopté des approches très différentes pour atténuer la pandémie de COVID.

«La politique du Japon était de cibler les risques de« transmission élevée », par exemple être à l’intérieur dans des espaces encombrés, ainsi que de masquer pour réduire la transmission, et elle a largement réussi à atténuer la propagation», a déclaré Javid. Cependant, a-t-il ajouté, “ces stratégies ne fonctionneront que tant qu’elles seront respectées.”

L’Inde, quant à elle, «est entrée dans un verrouillage national en grande partie infructueux il y a près d’un an», a poursuivi Javid, «qui n’a pas vraiment eu d’incidence sur l’épidémie de Covid, et l’épidémie a semblé s’atténuer sans grand rapport avec les` `interventions non pharmaceutiques ” (telles comme masquage). »

«Je ne suis pas sûr que l’observance du masque était très élevée en Inde au départ, et certainement pas soutenue de la même manière qu’au Japon», a-t-il poursuivi, tout en admettant que cette évaluation était une «impression anecdotique de parler avec collègues et amis en Inde. »

«Je pense que c’est probablement une combinaison de facteurs, y compris des facteurs biologiques, ainsi que des problèmes de comportement», a-t-il déclaré à propos de la crise de ce pays. «Mon sentiment fort est qu’il est très peu probable que des explications trop simplistes de la situation en Inde soient correctes.»

Lisa Brosseau, professeur à la retraite de l’Université de l’Illinois à la Chicago School of Public Health, a suggéré que les deux pays pourraient être confrontés à des mutations du virus dans leurs pics les plus récents.

«Il se peut que les variantes jouent un rôle – tout comme elles le sont aux États-Unis où nous constatons une augmentation des cas dans certains États», a-t-elle déclaré. «Les variantes sont plus transmissibles et peuvent également entraîner des problèmes de santé plus graves.»

Brosseau, qui, l’an dernier, faisait partie des très rares experts en santé à critiquer la nouvelle sagesse dominante sur les masques faciaux, a déclaré que ses opinions à cet égard «n’ont pas changé» au cours de l’année écoulée.

Les masques «peuvent être efficaces pour arrêter les grosses gouttelettes, mais sont inefficaces pour empêcher l’émission ou l’inhalation de particules infectieuses plus petites», a-t-elle déclaré, faisant valoir qu ‘«il semble y avoir peu de reconnaissance du temps que l’on passe dans un espace intérieur à inhaler des particules infectieuses. a un impact important sur la réception ou non d’une dose infectieuse. »

L’administration Biden a annoncé cette semaine qu’elle commencerait bientôt à restreindre les voyages en provenance de l’Inde en raison des craintes que les visiteurs puissent contribuer aux épidémies de COVID-19 dans ce pays.

L’Inde compte actuellement le deuxième plus grand nombre de cas confirmés de COVID au monde avec plus de 19 000 000, ainsi que le quatrième plus grand nombre de décès avec un peu plus de 200 000.

Cependant, la population considérable du pays de près de 1,4 milliard d’habitants signifie que son classement ajusté des cas et des décès est nettement inférieur à celui de ses chiffres bruts.