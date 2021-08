Les flaques canariennes, une beauté naturelle menacée par le tourisme

21/08/2021 à 9h12 CEST

La géomorphologie des îles Canaries a permis à la mer de pénétrer dans des zones côtières inaccessibles et généralement rocheuses, créant de petits écosystèmes pleins de vie. Les flaques canariennes (ou bassins de marée) finissent par ressembler à des bassins naturels d’eau de mer. Ce sont des lieux idylliques, aux eaux cristallines et où règne le silence, mais leur équilibre fragile est menacé.

Avec l’essor des réseaux sociaux et l’angoisse de partager chaque lieu visité, de plus en plus de touristes et habitants s’aventurent dans des endroits difficiles d’accès pour photographier ces lieux solitaires et uniques.

D’où le Le Conseil du tourisme des îles Canaries a constaté la nécessité d’identifier ceux qui sont « susceptibles d’améliorer leur utilisation touristique & rdquor ;, afin d’adapter leurs accès ou encore de les équiper d’équipements sanitaires, comme un solarium ou des zones ombragées.

Cette nouvelle est tombée comme une cruche d’eau froide parmi les biologistes et scientifiques dédiés à la biodiversité des îles Canaries, qui ont crié au ciel pour l’impact environnemental que pourraient avoir des actions incontrôlées dans ces lieux uniques.

Le ministère du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce du gouvernement des îles Canaries a réalisé un plan directeur pour les piscines de Marea dans lequel il a identifié un total de 117 piscines – sur les plus de 400 des îles Canaries – qui seraient d’intérêt touristique. .

Son intention est de lancer un projet d’action individuel sur chacun pour améliorer leur valeur en tant qu’attraction naturelle. Le plan vise « L’amélioration ou la mise à disposition d’équipements, tels qu’un solarium et des zones ombragées, ainsi que l’accessibilité et la sécurité, entre autres actions qui peuvent être menées dans ces espaces », selon le gouvernement des îles Canaries.

Cependant, comme le confirment des sources du ministère du Tourisme, cela ne veut pas dire que tous veulent s’adapter à la salle de bain. “Certains peuvent être adaptés pour une simple visite touristique, comme c’est le cas avec le charco verde à Lanzarote & rdquor;, précisent-ils de l’Administration, qui indique que, cependant,” rien ne sera fait qui n’a pas l’autorisation pertinente du Ministère de la Transition écologique & rdquor ;.

Les biologistes, cependant, pensent que les flaques d’eau ne doivent en aucun cas être touchées. « Ce sont des zones d’évasion de la présence humaine pour de nombreuses espèces & rdquor ;, explique Jorge Flores, spécialiste de l’environnement spécialisé dans la biodiversité terrestre et la conservation aux îles Canaries.

Flores rappelle que ces mares sont généralement situées à proximité de falaises où les animaux terrestres -comme les oiseaux- peuvent échapper au bruit et où la petite faune marine peut trouver un endroit pour vivre sans craindre la chasse par l’homme, les grands prédateurs ou la dévastation elle-même générée par le climat. monnaie.

« À l’intérieur des flaques, il y a des jeunes de toutes les espèces, et aussi des algues, car les hérissons ne peuvent pas accéder & rdquor ;, explique, pour sa part, Pablo Martín, biologiste marin de l’Université de La Laguna (ULL).

8.000 signatures dans la campagne ‘Les flaques d’eau ne se touchent pas’

Avant l’annonce du ministère du Tourisme, les deux scientifiques ont entamé une recueil de signatures intitulé “les flaques des îles Canaries ne se touchent pas & rdquor; et que plus de 8 000 personnes ont déjà signé.

“Nous jugeons excessive la quantité de flaques qu’ils veulent ‘touristiques’, mettant ainsi fin aux seules zones exemptes de tourisme de masse et de toute la pollution que cela entraîne”, explique Jorge Flores.

Lui et son associé souhaitent que des rapports d’impact environnemental soient réalisés pour « chaque zone de flaques d’eau qu’ils ont l’intention de modifier, ainsi que pour tenir compte des études scientifiques déjà publiées sur l’importance de ces zones dans l’archipel & rdquor ; .

Un poids démographique plus important dans ces petites poches vierges de vie marine peut entraîner la perte, par exemple, d’algues, qui sont la pierre angulaire de l’écosystème. Sans eux, le reste des espèces qui l’habitent verront leurs chances de survie réduites. “Le changement ne se verra pas dans un ou deux ans, mais il est possible qu’ils brisent tout l’écosystème à long terme”, insiste Martín.

« Il existe déjà des études qui corroborent les dégâts que subissent ces sites du fait du changement climatique & rdquor ;, déplore Martín, qui prévient que les dégâts peuvent être encore pires si l’impact humain n’est pas maîtrisé.

« Si à cause du changement climatique nous perdons déjà des espèces, si nous adaptons encore plus ces espaces aux êtres humains, cela pourrait être une catastrophe & rdquor;, précise le chercheur, qui critique que les efforts actuels doivent être mis sur le financement des projets de recherche et de surveillance de ces lieux, pour ne pas “mettre des hamacs & rdquor;.

Le ministère du Tourisme, de son côté, s’est défendu en constatant que ce qui a été présenté est une proposition et qu’il n’y a toujours pas de projet. Des sources de l’administration précisent que les sites susceptibles d’accueillir un intérêt touristique ont été choisis, mais cela ne veut pas dire que cela s’appliquera à tous.

« On verra ce dont chacun peut avoir besoin ; Peut-être que dans une flaque d’eau on devrait le protéger en raison du danger de détachement, ou le signaler & rdquor;, expliquent-ils. Dans d’autres cas, où il s’agit de flaques d’eau déjà habituellement fréquentées par la population, il est également envisagé de créer une partie d’ombre ou de fixer le chemin. Ils insistent également sur le fait que chaque piscine aura son propre projet qui n’a pas encore été écrit.

Lien à signer pour sauver les flaques : https://www.change.org/p/gobierno-de-canarias-los-charcos-de-canarias-no-se-tocan?utm_content=cl_sharecopy_30332057_es-ES%3A4&recruiter=456266698&utm_source= share_petition & utm_medium = copylink & utm_campaign = share_petition