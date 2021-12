Les Flat Earthers sont furieux de son récent tweet

Il faut y travailler pour être un terrien plat. Il est difficile de ne pas se heurter à des preuves que l’on a tort. Juste à titre d’exemple, si l’on a déjà pris un vol de nuit d’été de la côte ouest à la côte est, en particulier dans le nord, comme de Seattle à New York ou Boston, il est presque impossible de ne pas remarquer que le ciel est beaucoup plus léger au nord, presque comme s’il faisait encore jour quelque part «autour» de la terre. Eh bien, ça et les images de la terre et de voir un énorme bateau disparaître dans l’océan, de bas en haut.

Mais cela n’a pas empêché une partie ridiculement grande du pays de croire que le monde est plat et – vous serez choqué d’apprendre que beaucoup de ces mêmes personnes suivent Marjorie Taylor-Greene. Si vous êtes prêt à croire que les Juifs américains utilisent des lasers pour allumer des incendies en Californie, vous allez attirer une foule qui croit à toutes sortes d’autres choses ridicules.

Marj l’a découvert aujourd’hui en tweetant :

Il n’y a que deux genres. Devoir expliquer qu’il n’y a que deux genres, c’est comme expliquer aux terriens que le monde est rond.

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

La science est difficile pour certaines personnes.

Dit la personne qui sape les preuves scientifiques derrière le vaccin presque chaque fois qu’elle parle.

Il est vrai que tout le monde est né avec un chromosome XX (et Dieu merci pour cela) ou un chromosome (XY). Mais le genre exprimé est beaucoup plus complexe car il n’implique pas seulement le chromosome XX ou XY dans le noyau des cellules, il implique d’autres gènes et la psychologie

Ainsi, Marj a eu un petit problème avec ses électeurs qui voulaient souligner qu’elle avait tout faux sur la terre plate :

Marjorie Taylor Greene va bouleverser tous ses adeptes de la terre plate. pic.twitter.com/bj11zaixd2 – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 30 décembre 2021

Et puis ils sont entrés :

Et les voilà… pic.twitter.com/hyWqqBMmaN – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 30 décembre 2021

Les figures. Oiseaux d’une plume.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak