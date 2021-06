Les fléchettes de Ceferin aux clubs de Super League

01/06/2021 à 19:09 CEST

Des semaines se sont déjà écoulées depuis la dissolution de la Super League européenne qui avait pour but de donner un nouveau souffle au football tel que nous le connaissons aujourd’hui. La proposition a généré un tel chaos que les fans, les journalistes et les directs impliqués se sont lancés dans des débats sans fin ce qui a conduit à l’annulation, du moins pour le moment, du nouveau et audacieux format.

Mais la chose ne s’est pas arrêtée là. L’UEFA a annoncé le 25 l’ouverture d'”une procédure disciplinaire & rdquor; contre le Real Madrid, Barcelone et la Juventus Turin pour une éventuelle « violation du cadre légal & rdquor; de l’institution présidée par Aleksander Ceferin après la tentative de création de ladite Super League européenne. En ne se rétractant pas, le président a tout mis en accusation contre lui. Et il ne s’est pas coupé lorsqu’il a parlé au nom du “Telegraph” britannique du bras de fer avec les clubs européens géants.

« LA SUPERLIGUE EST TERMINÉE & rdquor;

Pour Ceferin, il n’y a pas la moindre possibilité de réaliser un tournoi de cette ampleur. Et, pour soutenir son idée, il a lâché des fléchettes à la Juve, à Madrid et au Barça : “Ils sont allés avec un communiqué de presse: “La Super League existe toujours, nous avons toujours une Super League.” Deux jours plus tard, ils ont déposé une candidature pour jouer en Ligue des champions. Ils sont donc en Super League et hors de la Ligue des champions mais ils veulent être en Ligue des champions ? Ils ont dit que la Ligue des champions est finie mais ils veulent toujours y jouer & rdquor;, a découvert Ceferin, ferme dans sa position de ne pas céder aux pressions des clubs qui, sinon, ne donnent pas le bras pour se tordre non plus.

Il a également souligné qu’il a reçu des lettres avec un ton d’avertissement, mais qu’il laissera à son équipe en charge le soin de le résoudre prochainement : « Je sais qu’ils ont envoyé des lettres. Je ne les ai pas lus, mais notre division juridique les décrit comme menaçants à tous égards. Quand je parle aux 244 clubs de l’ECA, (les rebelles) ne sont pas les plus populaires au monde. Ils poursuivent tout le monde, ils menacent tout le monde. Son point de vue est “nous jouons notre compétition d’élite et donnons un peu de charité à tout le monde”. Personne ne veut la charité& rdquor;, Ceferin a fermé, éteignant le feu avec de l’essence.