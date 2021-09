Les fleurs libèrent leur parfum lorsqu’elles remarquent l’électricité des abeilles

23/09/2021 à 9h02 CEST

Les chercheurs ont découvert que la charge électrique des abeilles et des bourdons stimule les fleurs voisines pour améliorer leur émission d’arômes. C’est la première fois qu’un plante utilise la présence de pollinisateurs, en particulier son électricité, comme un signal pour émettre plus de son parfum attrayant, ce qui augmente ses chances d’être visité.

On pense que la petite charge électrique portée par les abeilles aide le pollen à adhérer à elles pendant le vol, mais l’équipe de chercheurs de l’Université de Bristol, de Rothamsted Research et de l’Université de Cardiff a découvert qu’elle peut également servir à annoncer leur présence aux fleurs qu’elles visite.

Selon l’auteur principal, le Dr Clara Montgomery, qui a été financée par le BBSRC, cette curieuse qualité a peut-être évolué dans les plantes avec le but de maximiser l’efficacité des produits chimiques attrayants qu’ils libèrent.

“Les fleurs ont un approvisionnement limité de ces parfums, donc il est logique qu’ils ne les relâchent que lorsque leurs pollinisateurs sont autour. Fondamentalement, cela ne vaut la peine de faire de la publicité que lorsque vous savez que vous avez un public. D’autres signaux qu’ils pourraient utiliser, tels que la lumière du jour ou la température, peuvent ne pas être fiables car il peut également y avoir du vent ou de la pluie, ce qui réduit la présence des pollinisateurs & rdquor;, a-t-il noté.

“Ces parfums sont également utilisés par les insectes qui veulent simplement manger ou pondre des œufs sur la plante, il est donc vital d’augmenter leurs chances d’attirer uniquement les pollinisateurs”, a ajouté Montgomery.

La charge électrique sur un bourdon, quelque part dans la région de 120 picoCoulomb (pC), est incroyablement petite, mais l’équipe a découvert qu’une charge de 600 pC, soit à peu près la même que cinq visites d’abeilles, était suffisante pour induire une espèce de pétunia violet , Petunia integrifolia, pour libérer sensiblement plus de parfum que d’habitude.

En utilisant des mécanismes d’alimentation spécialement construits pour l’expérience, etL’équipe a pu mesurer la charge électrique portée par chaque abeille, ainsi que la quantité du principal produit chimique attractif, le benzaldéhyde, libéré par les fleurs en réponse aux visites des abeilles.

Pour aider à distinguer la réponse d’une fleur au stimulus mécanique d’une abeille qui atterrit et au stimulus électrique, la libération d’odeurs a également été mesurée dans un sous-ensemble de pétunias qui ont été touchés avec une tige métallique ou une boule de nylon chargée électriquement.

Les fleurs visitées par les bourdons en vol libre ont montré une augmentation significative de la production aromatique. En revanche, les fleurs touchées avec une tige métallique mise à la terre électriquement n’ont pas montré de telles augmentations.

Lorsqu’elles sont touchées avec la balle chargée électriquement, avec une charge équivalente à environ cinq visites d’abeilles, les émissions d’odeurs des fleurs de pétunia ont de nouveau augmenté de manière significative, doublant à peu près le volume d’odeur moyen.

Les pollinisateurs sont connus depuis longtemps pour transporter des charges électriques positives, mais c’est la première démonstration que les plantes utilisent cela à leur avantage, dit Montgomery.

« Les visites fréquentes de pollinisateurs chargés sur une fleur entraîneraient une accumulation de charge, qui pourrait dépasser un seuil de libération d’odeur. Par conséquent, la charge pourrait fournir un indicateur utile du nombre de pollinisateurs présents dans la zone, permettant à la plante d’évaluer en temps réel le potentiel de dispersion du pollen & rdquor;, a-t-il expliqué.

“La connaissance actuelle des charges électriques portées par différentes espèces d’insectes est très faible et l’influence des champs électriques dans tous les systèmes biologiques est souvent mal comprise et difficile à quantifier.”

Le chef de projet, le professeur Daniel Robert de l’Université de Bristol, a déclaré : “Cette découverte révèle un type d’interaction jusqu’alors inconnu entre les insectes et les plantes, un monde de signaux électriques insaisissables que les humains ne peuvent pas détecter.

« Les insectes sont les pollinisateurs dominants dans les agroécosystèmes et fournissent des services de pollinisation pour bon nombre de nos cultures. Mieux nous comprenons les interactions entre les pollinisateurs et les plantes, mieux nous pourrons préserver les insectes pollinisateurs et assurer la sécurité alimentaire », a ajouté le Dr József Vuts, écologiste chimiste de Rothamsted et co-auteur.

Etude de référence : DOI : 10.1007 / s00114-021-01740-2

