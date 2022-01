Les flics d’Amsterdam utilisent des matraques et des chiens pour disperser les manifestants anti-verrouillage

Les Pays-Bas sont à nouveau complètement bloqués à cause de COVID, et lorsque les gens sont descendus dans les rues d’Amsterdam pour exprimer leur mécontentement… les flics ont littéralement déchaîné les chiens.

Un affrontement majeur entre la police anti-émeute néerlandaise et des manifestants a eu lieu dimanche à Amsterdam, où des milliers de personnes ont été dispersées par la force… et beaucoup d’entre elles. Les officiers, qui étaient parés de boucliers, de casques et de matraques, ont reçu le feu vert pour aller en ville contre les gens – car ils violaient tous les ordres locaux contre la formation de grandes foules.

Il n’a pas fallu longtemps avant que les flics utilisent des chiens, vous voyez une photo d’un berger allemand serrant le bras d’un gars … ce qui a l’air douloureux comme l’enfer.

Une trentaine de personnes auraient été arrêtées pendant toute la pagaille. Et bien sûr, certains sont repartis avec de graves contusions, vous voyez un mec s’éloigner et se faire gifler les jambes par un flic à l’aide d’une matraque.

Le pays est entré dans un protocole de verrouillage strict renouvelé à la fin du mois dernier, au milieu d’une nouvelle vague de cas omicron – fermant à nouveau à peu près tous les types d’entreprises.