Les flics menottent le jardin d’enfants et disent que sa mère devrait le «  battre  » ⋆ .

Des images de la caméra corporelle montrent des policiers menottant un élève de maternelle de cinq ans et le grondant (Photos: Département de police du comté de Montgomery)

Deux policiers ont menotté un élève de maternelle de cinq ans et l’ont grondé en disant que sa mère devrait «le battre» pour son mauvais comportement. Les agents, Kevin Christmon et Dionne Holliday, ont qualifié l’enfant de « petite bête » alors qu’il pleurait de façon hystérique et toussait à l’arrière de leur voiture de police.

Le jardinier s’est éloigné de son école, a jeté un ballon de basket sur un enseignant et a renversé un ordinateur en janvier 2020.Les images de la caméra corporelle publiées par le département de police du comté de Montgomery vendredi ont montré que les flics attrapaient le garçon par le bras et criaient qu’il l’était aussi jeune pour prendre ses propres décisions.

«Est-ce que ta maman te donne une fessée? Est-ce que ta maman te donne une fessée? demanda Holliday, qui était assis dans le siège du conducteur. «Elle va te donner une fessée aujourd’hui. Parce qu’ils vont l’appeler et lui dire exactement ce qui se passe. Elle va vous donner une fessée aujourd’hui. Je vais lui demander si je peux le faire.

Christmon a demandé à un employé de l’école si le garçon avait des « besoins spéciaux » après l’avoir attaché à la banquette arrière. L’officier a dit: «Personne ne veut entendre ça» et «Personne n’écoute» alors qu’ils se rendaient à l’école.

Les images ont également montré que l’officier donnait à la mère du garçon des conseils pour le discipliner à son arrivée à l’école.

«Nous voulons que vous le battiez», a déclaré l’un des flics.

La mère a répondu qu’elle ne voulait pas aller en prison pour avoir abusé de son enfant, ce qui a incité un flic à dire à tort: ​​«Vous n’allez pas en prison pour avoir battu votre enfant».

Surintendant d’école Jack Smith et président de la commission scolaire Brenda Wolff a déclaré dans un communiqué conjoint que la vidéo était «extrêmement difficile» à regarder.

«Nous avons mal au cœur pour cet étudiant», ont-ils déclaré. « Il n’y a aucune excuse pour que les adultes parlent ou menacent un enfant de cette manière. »

Un porte-parole du département de police a déclaré que Christmon et Holliday sont toujours employés dans la force à la suite d’une enquête confidentielle.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();