Les flics n’ont pas exécuté l’ordonnance de protection demandée par la femme de Robert Vicosa

Un procureur de Pennsylvanie a tenu une conférence de presse lundi après-midi pour faire le point sur un récent triple meurtre-suicide impliquant un ancien flic du Maryland et l’ami/complice du déclencheur, un sergent de police.

Procureur de district du comté de York Dave dimanche a qualifié l’incident d' »horrible chaîne d’événements » lors d’une conférence de presse lundi après-midi où la « douleur » était le thème récurrent et le terme spécifique utilisé à plusieurs reprises pour décrire les conséquences de l’effusion de sang.

Un résultat absolument dévastateur : la police de l’État du Maryland confirme que l’ancien officier du BCPD, Robert Vicosa, a été retrouvé mort avec ses 2 enfants et son complice présumé, le Sgt. Tia Bynum, dans ce qu’ils disent être un meurtre-suicide. @wjz https://t.co/dckcI1wSUk – Rachel Menitoff (@RachelMenitoff) 19 novembre 2021

« Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de ceux qui sont directement et indirectement touchés par cette tragédie », a déclaré le procureur. « Il s’agissait d’un acte de violence égoïste et insensé qui a ébranlé chacun d’entre nous au plus profond de nous-mêmes. »

Ex-officier du département de police du comté de Baltimore (BCPD) Robert Vicosa, 42 ans, a kidnappé ses deux filles au début de la semaine dernière, déclenchant une chasse à l’homme sur plusieurs jours et plusieurs États. Jeudi, ils étaient tous morts, ainsi qu’une femme présumée être la complice du kidnappeur.

L’ancien membre des forces de l’ordre a été retrouvé mortellement abattu à l’intérieur d’un SUV avec Aaminah Vicosa, 6 et Giana Vicosa, 7 ans, ainsi que le sergent BCPD de 35 ans suspendu Tia Bynum dans l’État d’Old Line le 19 novembre après avoir poursuivi la police de l’État de Pennsylvanie, puis la police de l’État du Maryland à la suite d’une tentative de contrôle routier, ont annoncé les autorités. Les autorités pensent que Vicosa a tiré et tué tout le monde alors que la voiture se déplaçait, puis a retourné l’arme contre lui.

Vicosa, un vétéran de 17 ans du BCPD, a été rétrogradé avant d’être licencié en août pour « avoir dormi au travail, insubordination et conduite indigne d’un officier », selon l’affilié local de CBS WJZ.

Sunday a déclaré qu’il y avait « une énorme douleur » pour toutes les personnes touchées par l’affaire Vicosa, y compris les autorités de l’État qui ont travaillé sur l’enquête avant, pendant et après les décès par balle.

Le procureur a déclaré qu’il avait « la responsabilité et le devoir supplémentaires » de faire des efforts pour « minimiser » la probabilité que de tels incidents ne se produisent pas dans la communauté du comté de York à l’avenir.

« Nous devons attaquer avec véhémence et agressivement le fléau de la violence domestique – qui est beaucoup trop répandu – au sein de notre communauté », a déclaré Sunday. « De nombreux homicides qui ont eu lieu au fil des ans dans le comté de York ont ​​commencé comme des incidents de violence domestique. À ses origines, cette horrible chaîne d’événements a commencé comme de la violence domestique. »

Des études antérieures indiquent que les familles de policiers subissent des violences domestiques bien au-dessus de la moyenne nationale. En règle générale, la violence domestique se produit dans une unité familiale américaine sur 10. Certaines études placent la violence domestique au sein des familles chargées de l’application des lois à environ trois fois la moyenne nationale, tandis que d’autres études du début des années 90 ont placé le nombre à 40 pour cent, soit quatre fois la moyenne nationale.

En évaluant ce qui aurait pu être fait pour éviter cette « tragédie » particulière, DA Sunday a fait référence à un prétendu faux pas des autorités locales lié à une ordonnance de protection déposée par l’ex-épouse de Vicosa dans les jours précédant immédiatement l’enlèvement et les meurtres.

« Un individu a déposé une plainte pénale privée le 14 novembre contre le chef de police du service de police régional de la région de York », a noté le procureur. « Cette plainte privée concerne généralement l’exécution de la PFA d’urgence dans cette affaire. » (PFA signifie « protection contre les abus. »)

Selon le York Daily Record, cette plainte nomme le chef de la police régionale de la région de York Tim Damon.

Dans ses commentaires limités, DA Sunday a déclaré qu’étant donné que lui et les membres du bureau avaient entendu des « déclarations importantes » concernant la plainte, l’affaire avait été transmise au bureau du procureur général de Pennsylvanie, qui avait accepté la compétence pour enquêter sur la plainte.

Le dossier rapporte que l’ordonnance de protection d’urgence, délivrée par un juge, n’a pas été signifiée par la police.

« MON MARI ET SON AMI M’ONT TENU À LA POINTE DES ARMES À FEU ET M’ONT Ligoté AU SOUS-SOL », a écrit l’ex-femme de l’ex-flic. « IL M’A DIT QU’IL ME TUERAIT, MOI ET NOS ENFANTS, SI MA FAMILLE OU LA POLICE ARRIVENT À LA MAISON.

Juge fédéral Ronald Haskell Jr. a accordé cette ordonnance, qui exigeait que Vicosa soit expulsé de la propriété où il avait drogué et violé sa femme, sous le couvert d’une fête d’anniversaire, après que les enfants se soient endormis. L’ordre demandait également à la police d’exécuter un mandat de perquisition dans la maison et de saisir toutes les armes à feu et munitions.

Bynum a même été interrogée par des agents du service de police régional de la région de York lundi dernier parce que le téléphone de Vicosa a été retracé jusqu’à sa résidence.

Près de 19 heures plus tard, le mandat a finalement été exécuté et la police a tenté d’exécuter une ordonnance de protection temporaire délivrée par un autre juge. Mais à ce moment-là, Vicosa, Bynum et leurs victimes étaient partis depuis longtemps. Bynum a été suspendu mercredi alors que l’enquête s’envenimait.

« Il y a du mal dans ce monde », a ajouté le procureur. « Et même dans les meilleurs jours et circonstances, les forces de l’ordre ne peuvent empêcher chaque cas de mal ou contrecarrer chaque plan. »

Quatre armes à feu et quatre cadavres ont été retrouvés à l’intérieur du SUV après qu’il se soit écrasé contre une clôture juste de l’autre côté de la frontière entre l’État de Pennsylvanie et du Maryland – de la fumée s’échappant de l’intérieur du véhicule et se remplissant de l’intérieur.

[image via BCPD]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]