Les flics qui ont rejoint Oath Keepers doublent après avoir été exposés comme des extrémistes d’extrême droite

Il est suffisamment troublant de constater que non seulement il y a un nombre important d’agents des forces de l’ordre qui sont membres des Oath Keepers, mais qu’il y a eu une augmentation des inscriptions pour l’organisation d’extrême droite « patriote » après l’insurrection du Capitole du 6 janvier au cours de laquelle ils ont joué un rôle rôle clé. Mais c’est un problème sérieux que, lorsqu’ils sont appelés pour leur adhésion, ces mêmes flics doublent et refusent de quitter le groupe ou de s’excuser de l’avoir rejoint.

Un rapport de Jonathan Levinson de l’Oregon Public Broadcasting cette semaine a révélé que plus de deux douzaines de policiers de l’Oregon étaient membres du groupe – et bien qu’un certain nombre d’entre eux se soient éloignés, d’autres sont restés provocants. Pendant ce temps, un shérif de Californie qui a rejoint les Oath Keepers refuse de reculer ou de dénoncer le groupe après la révélation de son adhésion. Pendant ce temps, d’autres agents des forces de l’ordre à travers le pays ont vigoureusement adopté leur adhésion à un groupe « patriote » étroitement lié, la Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association (CSPOA).

La résistance à la reconnaissance de l’extrémisme de groupes comme les Oath Keepers et la CSPOA souligne le besoin puissant d’extirper les extrémistes d’extrême droite des rangs des forces de l’ordre du pays comme première étape nécessaire pour faire face à la croissance de la violence de droite radicale dans le nation après le 6 janvier. Le recul est un indicateur puissant de l’enracinement de ces groupes et de leur politique radicale dans ces rangs.

Dès le début, les Oath Keepers ont représenté une menace subtile mais importante : à savoir, l’infiltration des forces de l’ordre et de l’armée avec des idéologies complotistes d’extrême droite, ce qui a toujours fait naître la probabilité que la violence extrémiste soit permise à la fois par des policiers qui autorisent ou l’autoriser, et par la compétence accrue des terroristes d’extrême droite qui ont reçu une formation au maniement des armes et du matériel.

« C’est vraiment problématique si vous avez des membres des forces de l’ordre qui disent, par exemple, qu’ils ne vont pas se conformer aux ordonnances des tribunaux fédéraux parce qu’ils pensent que ces ordonnances des tribunaux fédéraux sont inconstitutionnelles », Sam Jackson, professeur à l’Université d’Albany et auteur de Oath Keepers: Patriotism and the Edge of Violence in a Right-Wing Antigovernment Group, a déclaré à l’OPB.

Plusieurs des officiers de l’Oregon contactés par les journalistes de l’OPB ont raccroché au nez. L’un d’eux, un officier de police de Salem du nom de Joseph Webber, semble avoir rejoint les Oath Keepers peu de temps après un rassemblement pro-armes à feu dans la ville en 2018. Avant de mettre fin à la conversation, il a nié être membre.

Un autre, Nicholas Codiga, est actuellement un officier de la police de Nyssa qui a un penchant apparent pour la publication de mèmes de droite se moquant des peuples autochtones. Après que Codiga ait raccroché au journaliste, le département de police de Nyssa a répété la performance lorsque le journaliste s’est identifié. Le directeur de la ville de Nyssa, Jim Maret, a déclaré à l’OPB que Codiga serait transféré à un autre organisme d’application de la loi le mois prochain, mais ne l’identifierait pas.

Dans le comté de Riverside, en Californie, le shérif Chad Bianco a déclaré aux journalistes qu’il n’avait adhéré qu’en 2014, en payant 40 $ pour une adhésion d’un an à Oath Keepers, qu’il n’a ensuite pas prolongée. « Comme de nombreux autres agents des forces de l’ordre et anciens combattants qui en étaient membres, j’ai appris que le groupe ne m’offrait rien et je n’ai donc pas continué à être membre », a déclaré Bianco.

Cependant, Bianco a fermement défendu l’organisation dans une interview avec LAist. Il a déclaré que malgré les arrestations de nombreux Oath Keepers lors du siège du Capitole le 6 janvier, il ne les considérait pas comme une menace pour la démocratie. « À l’exception de quelques personnes marginales, ce n’est pas vraiment ce qu’elles représentent », a-t-il déclaré. « Ils ne font certainement pas la promotion de la violence et du renversement du gouvernement. Ils défendent la protection de la Constitution.

Un groupe de citoyens locaux a commencé à s’organiser pour renverser Bianco lors des élections de 2022 en mettant l’accent sur ses liens avec l’extrémisme d’extrême droite. « C’est à nous de tirer la sonnette d’alarme, d’organiser et de rassembler de l’argent », a déclaré Joy Silver, coprésidente d’un comité d’action politique anti-Bianco, au Daily Beast.

Bianco s’est hérissé : « Si vous aimez l’Amérique, si vous êtes fier d’être Américain et que vous soutenez la Constitution, vous êtes étiqueté comme un extrémiste », a-t-il déclaré. «Les gens veulent faire une grosse affaire de quelque chose qui ne l’est pas. Il n’y a rien de mal ou de sinistre à ce que je me joigne à moi.

Tout en maintenant que « ce qui s’est passé au Capitole était complètement faux », le shérif a déclaré qu’il était injuste de dire que les Oath Keepers soutenaient l’insurrection « parce qu’une, deux, trois, 10, 15, 20 personnes d’une organisation entière font quelque chose de mal. «

Brian Levin, directeur du Centre d’étude de la haine et de l’extrémisme de Cal State San Bernardino, a déclaré à LAist que les Oath Keepers sont « un groupe insurrectionnel du deuxième amendement », a déclaré. « Cela ne devient pas plus simple que cela. »

« Les insurgés du deuxième amendement croient qu’ils ont le droit de se rebeller armée chaque fois qu’ils … pensent que le gouvernement est tyrannique », a déclaré Levin. « Pour [Bianco] défendre l’organisation aujourd’hui alors qu’il est en mesure d’appliquer la loi est extrêmement problématique.

« Ne pas l’entendre les dénoncer seulement 10 mois après l’insurrection de la capitale me choque », a déclaré au Daily Beast la maire de Palm Springs, Christy Holstege, qui a appelé à la démission de Bianco.

Bianco a une histoire d’embrasser la politique d’extrême droite, y compris plus récemment des militants anti-vaccin/anti-masquage pendant la pandémie de COVID-19. Il a publié une déclaration en septembre annonçant son refus d’appliquer tout mandat de vaccin à ses employés. « Je ne suis certainement pas anti-vaccin », a-t-il déclaré. « Je suis anti-vaccin pour moi. » Bianco a déclaré qu’une partie de son travail en tant que shérif consiste à être la « dernière ligne de défense contre les excès tyranniques du gouvernement ».

« Le gouvernement n’a aucune capacité ni autorité pour imposer vos choix en matière de santé », a-t-il déclaré.

L’autre organisation patriote d’extrême droite avec laquelle les forces de l’ordre ont des liens multiples, la CSPOA, semble inspirer une réponse similaire lorsque des agents individuels sont confrontés à leurs liens. L’un d’eux, le shérif Mark Lamb du comté de Pinal, en Arizona, a récemment déclaré à Politico qu’il « apprécie[s] ces gars qui défendent l’état de droit, la Constitution et la liberté.

Il a également défendu les insurgés du 6 janvier. « Ce n’est pas parce que quelqu’un était là qu’il est nécessairement coupable », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je vous garantis [the rioters] sont des gens très aimants et chrétiens. Il se trouve qu’ils soutiennent beaucoup le président Trump. »

Lamb qualifie les mandats de vaccination de «poubelles» et a pris la parole lors d’un récent rassemblement anti-vaccin à Phoenix, où il a déclaré à ses partisans: «Nous allons découvrir quel genre de patriotes vous êtes. Nous allons découvrir qui est prêt à mourir pour la liberté. Il s’est également prononcé en faveur de la formation de milices privées – « bien dans le cadre de la Constitution », a-t-il déclaré à un groupe de partisans en mars.

Le 6 janvier, Lamb est apparu en tant qu’orateur lors d’un rassemblement pro-Trump à Phoenix pour protester contre les résultats des élections. Un rallygoer a apporté une guillotine. Lamb a parlé à la foule de « problèmes avec le vote », blâmant les gouvernements des États et fédéraux. « Je ne sais pas à quel point nous devons être bruyants avant qu’ils ne commencent à nous écouter et à savoir que nous ne tolérerons plus qu’ils nous privent de nos libertés », a-t-il déclaré.

Tous ces officiers révèlent leur propre extrémisme en partie parce qu’ils ne considèrent pas les croyances « patriotiques » comme extrémistes, même si des principes essentiels tels que l’idée que les shérifs sont la loi suprême du pays avec un pouvoir supplantant les autorités fédérales et étatiques, comme ainsi que l’idée que le deuxième amendement annule toute réglementation sur les armes à feu, sont des absurdités facilement démystifiées dont les seuls croyants sont des extrémistes de droite.

« Certaines personnes ont peut-être rejoint Oath Keepers avec une compréhension minimale du groupe », a déclaré Sam Jackson. «Mais si vous aviez un réel niveau d’engagement avec le groupe, vous verriez sa promotion des théories du complot, ses appels à se préparer à la violence… Voulons-nous vraiment que les membres de notre communauté des forces de l’ordre rejoignent distraitement des organisations civiques même s’ils… Ce n’est pas une organisation extrémiste pernicieuse comme les Oath Keepers ? J’espère que les personnes à qui nous confions des armes à feu et des privilèges d’arrestation ont un meilleur discernement que cela. »

