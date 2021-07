Les flics traitent mieux les Blancs ⋆ .

« C’est une belle voiture que vous conduisez. Tu es sûr que c’est à toi ? dit-il, l’implication du grand vol d’auto passe à peine sous silence. — Je t’ai arrêté parce que je pensais que tu étais peut-être perdu, dit-elle, d’un ton qui montrait clairement qu’elle ne pensait pas du tout cela.

Les flics qui m’ont arrêté au moins une fois par semaine au cours de mes dernières années dans le nord-est de l’Ohio me disaient au moins une de ces choses à chaque fois que je voyais des lumières clignotantes. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que même si j’avais quelque chose d’un pied d’avance, il était rare que je sois arrêté pour une véritable infraction au code de la route alors que j’étais constamment interrompu dans mes déplacements par les forces de l’ordre. Mes véhicules n’étaient pas particulièrement « jolis » ou chers – une Honda ou une Toyota fournie par mon employeur de l’époque, une Nissan que j’avais achetée neuve – mais pour ceux qui pensent que les Noirs n’ont qu’un seul niveau de finition (mauvais), ceux les voitures et ma peau noire suffisaient à éveiller les soupçons. J’ai rapidement appris à mettre à jour mes permis à chaque déplacement, même s’il s’écoulait des années avant leur expiration, afin de pouvoir rapidement prouver que j’avais parfaitement le droit de conduire un coffre plein de courses dans ma propre rue.

Les Noirs à travers les États-Unis se plaignent depuis longtemps que les policiers nous traitent différemment des Blancs, dont la grande majorité a choisi de nier nos expériences vécues et de donner aux flics l’avantage de douter de nous – jusqu’à ce que Darnella Frazier, 17 ans, nous livre l’été dernier. preuve indéniable de la gravité de cette inégalité. Frazier a courageusement filmé le meurtre de George Floyd de Minneapolis par le meurtrier et ex-flic Derek Chauvin. Soudainement, confrontés à la réalité que les Noirs se sont plaints toute ma vie et au-delà, les Blancs de la nation étaient prêts à admettre que le racisme dans la police était en effet Une Chose.

Mais l’indignation blanche de 2020 sur les inégalités n’a pas duré longtemps, bien sûr; la plupart des Noirs savaient que non. Bien sûr, on ne peut pas se permettre de s’ennuyer avec la lutte contre le racisme et la suprématie blanche, c’est un privilège pour les autres. Mais de nouvelles recherches de l’American Psychological Association (APA) confirment ce que les Noirs ont toujours su : les flics traitent les Blancs différemment des Noirs, réservant leur respect pour les premiers.

La dernière recherche s’appuie sur une étude historique de 2017 de l’Université de Stanford, qui a analysé près de 1 000 contrôles routiers par des policiers d’Oakland, en Californie, enregistrés en 2014. Comme le Los Angeles Times l’a rapporté à l’époque, l’étude, qui a maintenu la course et sexe du conducteur sur les enregistrements présentés aux participants, a noté que peu importe la démographie des agents ou la raison de l’arrêt, « lorsque l’automobiliste était noir, les policiers étaient jugés moins respectueux, moins polis, moins amicaux, moins formel et moins impartial que lorsque l’automobiliste était blanc.

La différence était si nette que dans les deux tiers des cas, il était possible de prédire si l’automobiliste était noir ou blanc en se basant uniquement sur les mots utilisés par les agents.

Le modèle a donné aux chercheurs l’occasion de tester diverses théories sur les raisons pour lesquelles la police a traité les citoyens noirs avec moins de respect que les citoyens blancs. Par exemple:

Était-ce parce que les conducteurs noirs étaient arrêtés pour des infractions plus graves que les conducteurs blancs ? Non. Était-ce une conséquence du fait que les agents parlaient plus formellement avec les automobilistes blancs et plus familièrement avec les automobilistes noirs ? Non. Est-ce que les actions de quelques agents de la « pomme pourrie » pourraient expliquer la tendance générale ? Non. Cet écart s’est-il produit uniquement dans les cas qui ont donné lieu à une citation ou à un ticket, mais pas dans les interactions « quotidiennes » ? Non.

«Nous avons constaté que les interactions des policiers avec les Noirs ont tendance à être plus tendues… même lorsqu’aucune arrestation n’est effectuée et qu’aucun recours à la force n’a lieu», ont conclu les auteurs de l’étude. « Les disparités raciales dans le respect des officiers sont claires et cohérentes, mais les causes de ces disparités sont moins claires. »