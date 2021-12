Les flops de « West Side Story » de Spielberg, les fans blâment le casting d’Ansel Elgort

Steven SpielbergL’interprétation de ‘West Side Story’ pourrait être un succès auprès des critiques, mais elle a explosé au box-office … quelque chose dont beaucoup se réjouissent, tout cela à cause de Ansel Elgort.

Les chiffres sont là pour le film, et il ne semble pas que les gens affluaient pour le voir sur grand écran – le film n’engrangeant qu’environ 4,1 millions de dollars le jour de l’ouverture (vendredi) et une projection de 10 à 11 millions de dollars transport pour tout le week-end. C’est… assez mauvais.

West Side Story ‘déçoit avec les pauvres 4,1 millions de dollars vendredi: https://t.co/ZU3f3oQ7lz – Forbes (@Forbes) 11 décembre 2021 @Forbes

Il y a beaucoup de théories sur les raisons pour lesquelles « WSS » n’a pas bien fonctionné … mais une qui circule en ligne – sans beaucoup de preuves pour le soutenir, notons – est qu’Ansel lui-même a peut-être tenu les gens à distance, en raison de partie aux allégations d’inconduite sexuelle portées contre lui.

Comme nous l’avons dit, il n’y a pas beaucoup de preuves à cela – la plupart blâment la pandémie et une tendance atone des vacances, mais même s’il n’y a aucune crédibilité à l’affaire Ansel … il y a certainement beaucoup de vertige.

« Il est tout simplement phénoménal dans ce domaine » ⭐️ Le réalisateur Steven Spielberg donne un aperçu du processus de casting pour Tony d’Ansel Elgort dans #WestSideStory. Découvrez le film qui n’est désormais diffusé que dans les salles de cinéma ! Obtenez des billets : https://t.co/AN7uRkD9VY pic.twitter.com/APMqmE0wQZ – West Side Story (@WestSideMovie) 11 décembre 2021 @WestSideMovie

Pour faire court… le gars a été accusé d’avoir agressé sexuellement une femme – qui a raconté son histoire sur Twitter, puis l’a supprimée – qui prétend qu’elle avait 17 ans lorsqu’elle a eu des relations sexuelles avec lui en 2014. Elle affirme s’être sentie violée par la suite , et a poursuivi en disant qu’elle souffre du SSPT. Ansel a nié sa caractérisation dans un message supprimé depuis, insistant sur le fait qu’il était consensuel.

D’autres femmes ont également déposé des plaintes contre lui, alléguant qu’il était un prédateur et qu’il sollicitait des mineurs avant qu’il ne soit très célèbre – mais il ne les a pas spécifiquement abordées. Dans tous les cas, le fait qu’il soit choisi pour diriger Spielberg a été largement critiqué.

Pour la défense de SS, l’allégation a fait surface l’année dernière – bien après le casting d’Ansel et même après la fin du film … il était donc trop tard pour même envisager de prendre quelqu’un d’autre. Fait intéressant, Spielberg et co. n’ont pas réglé la situation jusqu’à présent … et tous les signes indiquent qu’elles restent maman.

La partie fascinante … ‘West Side Story’ pourrait en fait avoir une chance d’obtenir des prix bientôt, donc la saga n’est pas encore tout à fait terminée.