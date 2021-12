Les flops ‘Nightmare Alley’ de Bradley Cooper, battus pour Spider-Man

Bradley CooperLe plus récent film de s’est fait terriblement mal au box-office – et les ventes de billets étaient apparemment si faibles … les cinémas ont en fait commencé à écraser la Colombie-Britannique pour Peter Parker.

Le film – intitulé « Nightmare Alley » et réalisé par Guillermo del Toro – a engrangé un peu moins de 3 millions de dollars au cours de son week-end d’ouverture dans un peu plus de 2 000 cinémas à l’échelle nationale…

Vraie merde. Je viens de recevoir un e-mail de mon théâtre me demandant si je voulais annuler mes billets pour NIGHTMARE ALLEY car ils ont annulé tous les autres spectacles pour libérer l’écran pour plus de projections de Spider-Man. pic.twitter.com/tpdfD7VjqG – Reyna Cervantes (@Jfcdoomblade) 19 décembre 2021 @Jfcdoomblade

Non seulement cela … mais il semblerait que certains acheteurs de billets aient dû annuler leur sortie prévue après avoir appris du théâtre local qu’ils échangeaient une projection unique de « Nightmare Alley » pour faire place à un autre « Spider-Man: « No Way Home » emplacement.

Une personne a écrit : « True s***. Je viens de recevoir un e-mail de mon théâtre me demandant si je voulais annuler mes billets pour NIGHTMARE ALLEY car ils ont annulé tous les autres spectacles pour libérer l’écran pour plus de projections de Spider-Man. »

Moi : Je pense que je peux faire assez de travail aujourd’hui et demain pour voir Nightmare Alley mardi ! Le théâtre : Oh, oui, nous n’avons qu’une seule séance à un moment super inopportun mardi. Et aussi, c’est le dernier jour où nous le montrons ! pic.twitter.com/92psXmS4Dg – Richard Newby (@RICHARDLNEWBY) 19 décembre 2021 @RICHARDLNEWBY

Il semble également que ‘NA’ soit retiré assez rapidement des cinémas – s’il jouait un jour, c’est-à-dire – à la suite de sa terrible performance, avec une autre personne soulignant qu’il n’y a qu’une seule projection pour cela ce semaine à venir dans un lieu des théâtres Marcus.

Et là où « Nightmare Alley » *jouait*… peu de gens se précipitaient pour le voir. Il y a peu de photos en ligne montrant des salles de théâtre très vides. En bout de ligne … presque personne ne l’a attrapé. Idem pour ‘West Side Story’… qui a fait pire ce week-end que le dernier.

20h30 projection de Nightmare Alley. pic.twitter.com/G5T8PlC6pK – Tokyo Slim (@Tokyo2Slim) 19 décembre 2021 @Tokyo2Slim

Pendant ce temps, ‘No Way Home’ a absolument écrasé … en rapportant plus de 250 millions de dollars ce week-end, même au milieu de la pandémie et une nouvelle variante provoquant une nouvelle augmentation des cas de COVID.

Alors la question… qu’est-ce que ça donne ??? Beaucoup déplorent les chiffres déséquilibrés – soulignant que si Spider-Man peut avoir des culs dans des sièges pendant une période encore effrayante … cela doit signifier la mort du « vrai cinéma » tel que nous le connaissons, avec des franchises de pop-corn tentpole prenant pleinement sur.

Nous avons eu de nouveaux films cet automne de Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Ridley Scott, Edgar Wright et Wes Anderson – seulement pour les laisser tous être largement ignorés au box-office. J’ai mal au coeur pour le cinéma. – Joe Russo (@joerussotweets) 18 décembre 2021 @joerussotweets

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles ces films pour adultes pourraient échouer ces derniers temps – y compris un La théorie de l’auto-sabotage de Disney c’est assez intéressant – mais le fait est que … c’est une mauvaise période pour les films qui ne plaisent pas aux petits enfants. Et cette tendance peut être là pour le long terme.