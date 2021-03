Les Floridiens organisent la gravure de masques: «  Les masques sont de l’esclavage  »

->

Un groupe de Floridiens prévoit de se rassembler dans le sud de la Floride le mois prochain pour participer à un événement de «brûlure de masque», quelques semaines à peine après le gouvernement. Ron DeSantis (R) a déclaré qu’il ne permettrait pas à un «passeport vaccinal» d’arriver dans l’État.

L’événement, intitulé «Million Maskless March and Mask Burning», doit avoir lieu le 10 avril à Fort. Lauderdale. «Le 10 avril marque un an de tyrannie des masques dans le comté de Broward, et nous marquerons cette date avec une célébration de la liberté!» a déclaré une description de l’événement répertorié lundi.

Contrairement à DeSantis, qui a adopté une approche relativement peu pratique pour réglementer les résidents de son État pendant la pandémie de Covid-19, les dirigeants du sud de la Floride ont imposé des règles strictes, y compris l’administrateur du comté de Broward. Bertha Henry, qui a passé une ordonnance l’année dernière exigeant que les résidents portent des masques à l’extérieur de la maison. Ces règles sont toujours en vigueur, bien qu’en octobre, DeSantis ait interdit aux comtés d’infliger des amendes aux résidents qui refusent de se conformer.

Les organisateurs ont déclaré que l’événement serait organisé sous la supervision des autorités locales, écrivant: «La gravure du masque est en pleine coopération avec les forces de l’ordre locales et se fera de manière sûre et contrôlée.» Ils ont également suggéré des messages pour les signes que les participants pourraient apporter, notamment «LES MASQUES SONT DE L’ESCLAVAGE», «PLUS DE MASQUES», «MASQUES DES ENFANTS» et «PAS DE PASSEPORTS DE VACCIN».

En plus de dire qu’il interdirait les «passeports vaccinaux», que l’administration Biden explore comme une option possible dans un proche avenir, DeSantis a signé lundi une loi accordant l’immunité aux entreprises pour la responsabilité liée à Covid-19. «Nous ne voulons pas être dans une situation où les gens ont peur d’être poursuivis simplement pour avoir fait des choses normales», a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse. «Laissez les individus décider de ce qu’ils veulent faire. Tu veux écouter le groupe? Allez le faire. Vous ne le faites pas? C’est très bien. »

