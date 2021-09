Les flux Chainlink Price sont désormais en ligne sur Optimistic Ethereum pour un développement DeFi évolutif Crypto new media

Le réseau Oracle décentralisé Chainlink fonctionne en direct sur Optimistic Ethereum, selon une version partagée avec CryptoSlate. La plupart des applications et des protocoles de contrats intelligents s’appuient sur des oracles externes dans une certaine mesure, en particulier pour les flux de prix dans DeFi pour effectuer des actions en chaîne telles que la vérification de la garantie des prêts ou le règlement des options binaires à l’expiration.

Que se passe-t-il maintenant ?

Dans le cadre d’un ensemble de fonctionnalités en expansion, les développeurs peuvent désormais créer rapidement et en toute sécurité des applications DeFi à l’aide de Chainlink Price Feeds, des réseaux Oracle décentralisés éprouvés qui maintiennent des flux de données de haute qualité et inviolables sur la chaîne pour divers types d’actifs tels que les crypto-monnaies, pièces stables, taux de change, matières premières, indices, etc.

Il existe déjà un grand nombre de flux de prix Chainlink fonctionnant en direct sur OΞ pour que les développeurs puissent facilement accéder aujourd’hui. Les équipes peuvent également contacter l’équipe Chainlink pour obtenir de l’aide dans le lancement de nouveaux flux de prix sur de nombreux types d’actifs différents pour prendre en charge leurs applications.

Il est important de noter que les flux de prix Chainlink sont natifs d’OΞ, ce qui signifie qu’ils fonctionnent à la vitesse et au coût sous-jacents d’OΞ. En tant que tels, les développeurs ayant besoin d’évolutivité peuvent obtenir des mises à jour de prix peu coûteuses et à faible latence en temps quasi réel, débloquant une toute nouvelle classe d’applications avancées de contrats intelligents sur L2 d’Optimism qui étaient auparavant impossibles sur L1.

Synthetix a déjà intégré Chainlink Price Feeds sur OΞ pour des mises à jour d’oracle à faible latence et à faible coût, ce qui améliore l’expérience de trading pour les utilisateurs. L’intégration prend en charge la négociation de Synths sur Kwenta, la négociation d’options sur Lyra et les options binaires de Thales.

Certains des avantages pour les équipes de développement qui intègrent Chainlink Price Feeds incluent :

Données de haute qualité — Chainlink Price Feeds source de données provenant de nombreux agrégateurs de données premium, conduisant à des données de prix qui sont agrégées à partir de centaines d’échanges, pondérées en volume et nettoyées des valeurs aberrantes et des volumes suspects. Le modèle d’agrégation de données de Chainlink génère des prix du marché mondial précis qui résistent aux temps d’arrêt de l’API, aux aberrations de crash flash et aux attaques de manipulation de données comme les prêts flash.

Fréquence de mise à jour élevée — Les flux de prix Chainlink déployés sur Optimism offrent des mises à jour des prix à faible latence à des coûts minimes, ce qui permet d’obtenir des données de prix précises qui reflètent systématiquement les conditions actuelles du marché.

Infrastructures robustes — Chainlink Price Feeds utilise des réseaux décentralisés d’opérateurs de nœuds professionnels gérés par les principales équipes de blockchain DevOps et des entreprises traditionnelles avec de solides antécédents de disponibilité et de résistance aux falsifications en cas de volatilité du marché, de congestion du réseau et de pannes d’infrastructure.

Surveillance transparente — Chainlink fournit un cadre de réputation robuste et un ensemble d’outils de surveillance en chaîne qui permettent aux utilisateurs de vérifier de manière indépendante les performances historiques et en temps réel des flux de prix.

Comment l’intégration de Chainlink aide

L’intégration de Chainlink permet de garantir que les applications DeFi nouvelles et existantes peuvent migrer vers l’OΞ L2 avec des modifications minimales, voire inexistantes, du code.

Les deux équipes travaillent également à étendre la prise en charge d’OΞ pour d’autres services Oracle Chainlink, tels que Chainlink VRF (fonction aléatoire vérifiable) – une solution RNG sécurisée et auditable publiquement pour les jeux et les applications NFT, Chainlink Keepers – des robots décentralisés pour l’automatisation intelligente des contrats, et la possibilité d’obtenir des données externes et des calculs hors chaîne à partir de n’importe quelle API.

“Chainlink Price Feeds fournit aux développeurs Optimistic une solution plug-n-play transparente pour obtenir des données de haute qualité et des oracles éprouvés dans leurs applications DeFi”, a déclaré Jing Wang, co-fondateur et PDG d’Optimism.

Il a ajouté : « Combinés à notre infrastructure évolutive, les développeurs peuvent lancer des dApps évolutives et connectées en externe avec des modifications minimales de leur code L1 et sans avoir à sacrifier la sécurité sous-jacente robuste d’Ethereum L1. »

« Avec les réseaux Oracle Chainlink intégrés nativement sur Optimism, les développeurs peuvent tirer parti des services hors chaîne les plus décentralisés et les plus sécurisés pour créer des contrats intelligents hybrides avancés », a déclaré Sergey Nazarov, co-fondateur de Chainlink.

Chainlink, pour les non-initiés, est le réseau Oracle standard de l’industrie pour alimenter les contrats intelligents hybrides. Chainlink Decentralized Oracle Networks fournit aux développeurs la plus grande collection de sources de données de haute qualité et des calculs hors chaîne sécurisés pour étendre les capacités des contrats intelligents sur n’importe quelle blockchain.

