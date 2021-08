Les flux de prix Chainlink seront mis en ligne sur le réseau principal Fantom Crypto new media

Les flux de prix Chainlink sont désormais en ligne sur le réseau principal de Fantom Opera, conformément au contrat intelligent de l’équipe de développeurs Chainlink dans une publication sur CryptoSlate aujourd’hui. Cette intégration native a été rendue possible grâce à une subvention accordée à block42 via le Chainlink Community Grant Program.

Chainlink pour alimenter les flux de données sur Fantom

Les contrats intelligents DeFi sur le réseau principal Fantom peuvent incorporer ces réseaux Oracle décentralisés alimentés par Chainlink pour des flux de données de marché financier de haute qualité, inviolables et à faible latence. Si vous êtes un développeur utilisant Fantom et que vous souhaitez connecter votre contrat intelligent à Chainlink Price Feeds, veuillez vous reporter à la documentation suivante : https://docs.chain.link/docs/fantom-price-feeds/.

L’intégration initiale implique le lancement des flux de prix Chainlink suivants : AAVE/USD, BNB/USD, BTC/USD, CREAM/USD, DAI/USD, ETH/USD, FTM/USD, LINK/USD, SNX/USD, SUSHI /USD, USDC/USD et USDT/USD.

Compte tenu de leur fiabilité historique, de leur haut niveau de sécurité et de leur optimisation pour une large couverture du marché sur toutes les données de prix, nous recommandons à tout développeur Fantom ayant besoin d’informations sur les marchés financiers d’envisager les oracles Chainlink.

Les flux de prix Chainlink ont ​​prouvé leur résilience malgré la volatilité extrême du marché et l’instabilité du réseau, y compris lors des pannes d’infrastructure centralisées, des crashs flash et des attaques de manipulation de données.

Pourquoi les développeurs choisiraient-ils cela ?

Construire avec Chainlink sur la blockchain hautement évolutive, économique et compatible EVM de Fantom permet aux développeurs d’obtenir des données de haute qualité et une sécurité décentralisée tout en obtenant des améliorations de haute performance et de rentabilité.

Les développeurs peuvent utiliser Chainlink Price Feeds pour exécuter une grande variété de fonctions DeFi sur Fantom, notamment pour déclencher des ajustements de l’offre dans les stablecoins algorithmiques, régler les contrats à terme et les options, déterminer les récompenses de mise dans les pools de liquidités, calculer les ratios de garantie dans les protocoles de prêt et d’emprunt, et beaucoup plus.

Les flux de prix Chainlink arrivent alors que l’activité sur les protocoles Fantom DeFi monte en flèche. À la mi-août 2021, la valeur totale verrouillée (TVL) sur Fantom s’élevait à plus de 380 millions de dollars, soit nettement plus qu’au début de l’année.

Avantages fantômes

Les utilisateurs et les développeurs se tournent vers Fantom pour profiter d’une finalité de transaction d’une seconde et de frais de transaction toujours bas, en moyenne inférieurs à un cent, quel que soit le volume sur le réseau.

La compatibilité EVM de Fantom permet aux développeurs de transférer facilement leurs contrats intelligents vers Fantom et aux utilisateurs d’accéder aux dApps Fantom via des portefeuilles bien connus comme MetaMask.

Ces facteurs, ainsi que les offres de jalonnement liquide Fantom sur son portefeuille simplifié, ne sont que quelques-uns des moteurs de la popularité croissante de la plate-forme.

Le résultat final est que Fantom et Chainlink permettent une nouvelle vague d’innovation dans l’industrie de la blockchain autour des applications DeFi à haut débit avec des frais de transaction proches de zéro, une finalité d’une seconde et une connectivité universelle aux données premium.

« Nous sommes ravis de lancer une nouvelle vague de développement DeFi évolutif sur Fantom avec le soutien des flux de prix Chainlink largement adoptés pour des données de haute qualité et inviolables à faible latence », a déclaré Michael Kong, PDG de Fantom.

Il a ajouté: “Compte tenu de la vaste collection de flux Chainlink Price, les développeurs Fantom ont désormais la possibilité de développer et d’étendre rapidement leurs produits et services DeFi tandis que les utilisateurs bénéficient d’une sécurité, d’une fiabilité et d’une convivialité de premier ordre.”

