Les flux d’échange de Bitcoin ont atteint leur plus bas niveau en 5 ans alors que les revenus des mineurs augmentent

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Les volumes de bitcoins au plus bas depuis 5 ans

Les volumes de Bitcoin sont au plus bas. L’intérêt pour le trading des principales crypto-monnaies a considérablement diminué et la volatilité a également diminué.

Selon les données de Glassnode, le montant total de pièces transférées vers et depuis les adresses d’échange s’est complètement arrêté.

En d’autres termes, les entrées et les sorties ont stagné avec le prix du bitcoin. Cela pourrait être lié à plusieurs réouvertures économiques dans le monde après plus d’un an de fermetures.

Les revenus de BTC Miner augmentent

Souvent, la bande de difficulté de hachage est utilisée pour renforcer les arguments en faveur d’un biais particulier dans l’action des prix. Les retournements de hashrate sont historiquement des événements haussiers, mais en raison du coût d’exploitation élevé de l’exploitation minière perpétré par les autorités chinoises, les mineurs peuvent avoir besoin de décharger davantage de bons du Trésor, bien que cela ait un effet décroissant après chaque cycle de réduction de moitié. Jusqu’à présent, le marché a absorbé les pressions de vente et le bitcoin se négocie au-dessus de 34 000 $ dans la même fourchette ci-dessus.

Mais il n’y a pas d’obscurité sans lumière. Le contrepoids à cet événement est une secousse importante (bien que temporaire) des revenus pour les 50 % restants des mineurs en exploitation.

Lorsque Bitcoin s’est échangé entre 50 000 et 60 000 dollars en avril, le hashrate était à son zénith et le revenu total des mineurs a atteint 50 à 60 millions de dollars par jour. Alors que les prix ont depuis chuté de 54%, les mineurs qui restent opérationnels viennent de voir jusqu’à 50% de leur concurrence fermée à court terme.

En conséquence, les revenus quotidiens totaux se situent désormais entre 25 et 30 millions de dollars par jour. Cependant, ces revenus sont répartis entre un plus petit groupe de mineurs, tandis que l’émission quotidienne de bitcoin est restée constante.

Naturellement, cela est temporaire et, toutes choses égales par ailleurs, les revenus miniers diminueront dans les semaines à venir, en attendant une reprise plus large du marché.

Puisque la situation technique demeure inchangée, veuillez vous référer au bulletin de lundi pour un résumé technique.

À la prochaine.

Rejoins Chaîne de télégramme pour les mises à jour et les configurations en direct !

Suivez-moi sur Twitter &Gab et sur mes portails sociaux ci-dessous.

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=C9VRLGTBHQX2N https://chrisoncrypto.com/blog/f/marshall-wace-to-make-foray-into-investing-in-crypto-sector http:// www.chrisoncrypto.com/

Vous pouvez également me soutenir en Bitcoin !

adresse BTC : 3EydsEYpjHn68axKnCUqBB7EbqcxrEjamr

Cordialement,

Christophe Attard

Chris Fondateur de Crypto

Contributeur à www.cityam.com

Connectez-vous directement à : Telegram