Les flux nets de portefeuille des mineurs de Bitcoin deviennent de plus en plus négatifs

Bitcoin (BTC) a connu une forte correction qui a poussé le prix à un plus bas de 30 000 $ après avoir profité d’une course haussière notable, qui a porté le prix à un niveau record (ATH) de 64 800 $ à la mi-avril.

Les mineurs de Bitcoin ont été durement touchés parce que ce krach boursier a réduit leurs marges bénéficiaires.

En conséquence, ses flux nets de portefeuille minier sont devenus de plus en plus négatifs, comme le reconnaît Dilution-proof. La société de chaîne de données a expliqué :

“Les mineurs de Bitcoin souffrent en raison de la baisse des prix qui a réduit leurs marges bénéficiaires. Depuis le début des tweets d’Elon le 12 mai, le taux de hachage a diminué; les mineurs sont susceptibles de fermer. C’est maintenant qu’il se stabilise, mais le flux net de le portefeuille minier devient de plus en plus négatif. »

Le hashrate est utilisé pour mesurer la puissance de traitement du réseau BTC. Il permet aux ordinateurs de traiter et de résoudre les problèmes qui permettraient d’approuver et de confirmer les transactions sur le réseau.

Lorsque plus de mineurs rejoignent le réseau Bitcoin, il faut plus d’hypothèses de calcul par seconde pour trouver la solution. En conséquence, la puissance de hachage augmentera et la difficulté du réseau Bitcoin augmentera.

Les mineurs de Bitcoin auraient liquidé leurs avoirs en vendant au moins 5 000 BTC la semaine dernière.

Activité de la chaîne dans le crash du réseau BTC

Selon le fournisseur de données cryptographiques Glassnode :

“L’activité en chaîne sur le réseau Bitcoin a ralenti car les investisseurs sont mal à l’aise avec la direction du marché.”

De plus, les échanges cryptographiques ont connu des sorties importantes de BTC, comme l’a reconnu l’analyste de marché William Clemente III. Il a marqué :

“Les échanges sont maintenant en baisse de plus de 30 000 BTC au cours des 3 derniers jours.”

Pendant ce temps, El Salvador est devenu le premier pays à accepter le Bitcoin comme monnaie légale. Cette mesure devrait dynamiser l’économie du pays en créant de nouveaux emplois et en profitant de l’inclusion financière, étant donné que 70 % de la population n’a pas accès aux services financiers traditionnels.

Source de l’image : Shutterstock