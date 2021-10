Les Flyers gâchent le retour de Hakstol lors de la victoire 6-1 contre Kraken

Claude Giroux et Travis Konecny ​​ont marqué, Carter Hart a stoppé 24 tirs et les Flyers ont gâché le retour de l’ancien entraîneur Dave Hakstol à Philadelphie avec une victoire de 6-1 sur le Kraken de Seattle lundi soir.

Joel Farabee, Derick Brassard, Ryan Ellis et Justin Braun ont également marqué pour les Flyers.

Carson Soucy a marqué le premier but en quatre matchs pour un défenseur du Kraken dans l’histoire de l’équipe. Les trois précédents ont été chacun décidés par un but.

Hakstol a été embauché par les Flyers en 2015 juste après un travail universitaire au Dakota du Nord et licencié en décembre 2018 après avoir obtenu 134-101-42, entraîneur du troisième plus grand nombre de matchs de l’histoire de la franchise derrière Fred Shero et Mike Keenan – et le plus pour les Flyers sans gagner une série éliminatoire.

Il ne pouvait pas non plus gagner à son retour avec Seattle.

Les Flyers ont marqué trois fois en première période et ont traité le Kraken comme une franchise d’expansion ordinaire, et non comme un concurrent instantané, comme les Golden Knights de Vegas.

Gritty s’est même amusé et a fait face à un mec vêtu d’un costume de pieuvre, ses tentacules s’agitant en l’air comme huit drapeaux verts de capitulation.

Hakstol a rencontré certains de ses anciens joueurs lors de l’entraînement du matin et a eu de brèves conversations avant de passer à la préparation de son équipe actuelle. Seulement trois ans plus tard, il ne reste que neuf joueurs de son dernier match à Philly.

« C’est différent de le voir dans une équipe différente quand vous l’avez eu pendant si longtemps », a déclaré Konecny. « C’est plutôt cool pour lui d’avoir ce travail maintenant et de reprendre le poste d’entraîneur-chef. J’espère que ça se passera bien pour lui, mais pas ce soir. »

Terminé.

Giroux a marqué un tir sur réception après un aller-retour pour son deuxième but de la saison et Konecny ​​en a enterré un de la fente. Brassard a marqué son premier but en tant que Flyer sur son propre rebond, et bientôt la seule chose qui augmentait à Seattle était son déficit.

Ellis a ajouté son premier but en tant que Flyer sur un tir que même Shawn Kemp n’a pas pu bloquer et c’était 4-0 dans le deuxième. Braun a porté la marque à 5-0 et a pourchassé le gardien du Kraken Philipp Grubauer avec 11:11 à jouer dans la seconde.

Hakstol n’a jamais été aussi bien accueilli à Philly.

« Nous avons beaucoup de bons souvenirs ici et de bons amis, et évidemment, à mesure que vous arrivez à cette heure de la journée, cela revient en quelque sorte à la compétition du match de ce soir », a déclaré Hakstol avant le match.

Hakstol a déménagé à Toronto en tant qu’assistant et est maintenant chargé d’essayer de déplacer l’aiguille à Seattle. Hakstol, 53 ans, a été un choix surprise en tant que premier entraîneur de Seattle, du moins pour ceux en dehors du front office.

Hakstol a toujours dit qu’il voulait redevenir entraîneur, et le Kraken compte sur lui pour avoir le succès qu’il n’a pas réussi à trouver à Philly. Il a travaillé avec l’entraîneur des Flyers Alain Vigneault aux Championnats du monde 2019

« Il aime un bon martini, je le sais », a déclaré Hakstol. « Chacun a sa propre voie. Il est extrêmement bien préparé, il est très ancré dans ses convictions fondamentales et il le communique très bien. Pour moi, ces choses se démarquent. »

HAYES MARCHE

Le centre des Flyers Kevin Hayes a refusé de commenter à la suite du rapport du médecin légiste de l’État du Massachusetts selon lequel son frère, l’ancien joueur de la LNH Jimmy Hayes, est décédé en août d’une surdose accidentelle de fentanyl et de cocaïne.

Kevin Hayes, absent alors qu’il se remet d’une chirurgie abdominale, continue de patiner avec l’équipe et reste impliqué jusqu’à ce qu’il puisse revenir.

« Kevin a été dans tout, a dit Vigneault. « Il a été au gymnase, a fait sa rééducation, il a travaillé. Il a participé à toutes nos réunions. Il a vraiment fait partie de cette équipe. Il voulait rester proche et il voulait aider les nouveaux joueurs à entrer. «

La veuve de Jimmy Hayes, Kristen, a écrit sur Instagram qu’elle était « choquée et navrée au-delà des mots. J’ai choisi de me souvenir de mon mari et du père des garçons par l’amour et la joie énormes qu’il nous a apportés et tant d’autres. » Elle a dit de sa consommation de drogue, « cette bataille ne le définit pas. »

SUIVANT

Kraken : Jouez mardi au New Jersey.

Flyers : accueillez Boston mercredi.