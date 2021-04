Les FNB Bitcoin canadiens atteignent rapidement 1,3 milliard de dollars d’actifs sous gestion alors que l’acceptation américaine est en retard

Le FNB Purpose Investments, le premier fonds négocié en bourse Bitcoin (BTC) à être lancé en Amérique du Nord, a vu ses actifs sous gestion grimper à 1,1 milliard de dollars moins de deux mois après son lancement. Deux FNB Bitcoin qui ont été lancés peu de temps après Purpose au Canada ont également vu leur AUM augmenter à 200 millions de dollars combinés au cours de la même période, portant la valeur nette combinée du Bitcoin ETF du Canada à environ 1,3 milliard de dollars.

L’ETF Purpose Bitcoin a été lancé fin février et a généré près de 100 millions de dollars de volume de négociation le premier jour. L’ETF a accumulé plus de 500 millions de dollars d’actifs sous gestion au cours de sa première semaine, les investisseurs se précipitant pour accéder au trading Bitcoin sans avoir à posséder l’actif sous-jacent.

L’acceptation par les régulateurs et le lancement éventuel de l’objectif ETF ont agi comme une ouverture des vannes pour les entreprises canadiennes de Bitcoin, et deux autres ETF ont été lancés dans les semaines suivantes.

Le succès du FNB de Purpose a été un excellent exemple d’un avantage de premier arrivé en plein effet, car il continue de monopoliser la part du lion de l’industrie naissante des FNB au Canada. Le Bitcoin ETF d’Evolve Fund Group a commencé ses opérations deux jours plus tôt et n’a accumulé que 106 millions de dollars d’actifs sous gestion, selon son site Web, bien qu’il offre des frais de gestion 25% inférieurs à Purpose.

De même, le FNB CI Galaxy Bitcoin, qui a été lancé quelques jours plus tard encore, a actuellement un peu plus de 90 millions de dollars d’actifs sous gestion, réduisant cette fois les frais de gestion à 0,4%, rapporte le Globe and Mail du Canada. Cependant, tous les ETF ont vu leurs valeurs respectives augmenter parallèlement à la propre ascension fulgurante de Bitcoin ces derniers temps, chaque unité étant désormais plus chère qu’au lancement.

Une pléthore d’entreprises américaines a enregistré des demandes de FNB Bitcoin auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Cependant, aucun fonds n’a été approuvé sur le sol américain à ce jour. Galaxy Digital, SkyBridge Capital et Fidelity ont tous déposé des demandes d’ETF ces derniers mois, entre autres. Et bien que le sentiment général soit que l’un (ou tous) sera finalement approuvé, le calendrier est encore loin d’être certain.

Certains analystes pensent que les États-Unis verront leur premier lancement de Bitcoin ETF d’ici un à deux ans, tandis que d’autres espèrent que la récente ascension de Bitcoin, combinée à l’exemple d’autres régulateurs nord-américains, accélérera le processus.