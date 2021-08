Les FNB du monde entier ont continué d’ajouter de l’or en juillet ⋆ 10z viral

par Peter Schiff, Schiff Gold :

L’or continue d’affluer dans les ETF. Après avoir augmenté leurs avoirs de 40 tonnes au deuxième trimestre, les fonds ont globalement ajouté 11,1 tonnes d’or supplémentaires en juillet, selon les dernières données du World Gold Council.

En 2020, les ETF adossés à l’or ont enregistré des entrées nettes d’or record. Les fonds ont ajouté près de 231 tonnes de plus en 2020 qu’au cours de l’année record précédente (2009/646 tonnes). Mais avec la baisse du prix de l’or et les investisseurs se tournant vers des investissements plus risqués à mesure que les économies s’améliorent, l’or est sorti des ETF au premier trimestre. Cette tendance s’est inversée en mai et nous avons vu les avoirs augmenter au cours des trois derniers mois.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Les ETF européens ont ouvert la voie en juillet, ajoutant 17,1 tonnes d’or. Les fonds basés en Allemagne et au Royaume-Uni ont enregistré le plus grand afflux de métaux. L’engagement de la Banque centrale européenne à maintenir une politique monétaire favorable à la croissance a contribué à stimuler les investissements dans l’or en Europe.

Les fonds asiatiques ont également enregistré de fortes entrées de 1 tonne. La demande d’investissement positive en Chine, soutenue par la vigueur du prix de l’or local, a été le principal moteur.

La croissance en Europe et en Asie a été partiellement compensée par les sorties d’or des fonds nord-américains. Les avoirs y ont chuté de 7,3 tonnes. Les sorties en Amérique du Nord ont été presque entièrement tirées par deux grands fonds américains – SPDR et iShares. La perception que la Fed pourrait resserrer sa politique monétaire plus tôt que tard a créé des vents contraires importants sur le marché de l’or américain. Peter Schiff a expliqué pourquoi ce resserrement attendu est peu probable.

Les fonds dans d’autres régions, dont l’Australie, ont enregistré des entrées d’or modestes de 0,3 tonne.

Le total des avoirs en or des ETF dans le monde s’élève à 3635,8 tonnes, évalué à environ 213,7 milliards de dollars. C’est environ 272 tonnes de moins que le record d’octobre 2020 de 3 908 tonnes.

En termes de dollars, l’or a récupéré une partie de ses pertes par rapport à juin, terminant le mois en hausse de 3,6% à 1 826 $ l’once. Le World Gold Council prévoit plusieurs facteurs qui soutiendront l’or dans les mois à venir, notamment un mois de septembre historiquement fort soutenu par la demande saisonnière des consommateurs et des anticipations d’inflation plus élevées, en particulier si la Réserve fédérale maintient ses remarques privilégiant l’emploi à l’inflation.

Les entrées d’or dans les ETF ont un effet significatif sur le marché mondial de l’or, poussant la demande globale à la hausse.

Il y a une différence entre investir dans des ETF adossés à l’or et l’or physique. En savoir plus ici.

Les ETF sont adossés à de l’or physique détenu par l’émetteur et sont négociés sur le marché comme des actions. Ils permettent aux investisseurs de jouer sur l’or sans avoir à acheter des onces complètes d’or au prix au comptant. Étant donné que leur achat n’est qu’un numéro dans un ordinateur, ils peuvent échanger leur investissement contre une autre action ou en espèces à peu près quand ils le souhaitent, même plusieurs fois le même jour. De nombreux investisseurs spéculatifs apprécient cette liquidité.

Il existe de bonnes raisons d’investir dans les ETF, mais ils ne remplacent pas la possession de métal physique. Dans une stratégie d’investissement globale, SchiffGold recommande d’abord d’acheter des lingots d’or.

Lire la suite @ SchiffGold.com