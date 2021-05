Les FNB sont-ils bons pour les investissements d’achat et de conservation à long terme?

Les ETF sont moins sensibles à une volatilité extrême car ils sont liés à des indices assez diversifiés.

Les fonds négociés en bourse sont l’une des options d’investissement les plus innovantes et les plus populaires en Inde, après les fonds communs de placement. Les ETF sont des fonds d’investissement communs qui investissent dans diverses classes d’actifs telles que les actions indiennes et internationales, les matières premières et les obligations. Les parts d’ETF peuvent être achetées et vendues comme des actions en bourse. Ce sont des investissements passifs qui suivent et répliquent généralement un indice de marché tel que le BSE Sensex et le CNX Nifty.

Les experts du secteur affirment que les ETF sont moins sensibles à une volatilité extrême car ils sont liés à des indices assez diversifiés, ce qui fait qu’ils sont populaires parmi les investisseurs. Les ETF permettent également aux investisseurs de bénéficier des mouvements intrajournaliers, car ils peuvent être achetés ou vendus à tout moment pendant les heures de marché à un prix proche de la valeur liquidative réelle du système.

Même si les marchés boursiers sont connus pour générer les rendements les plus élevés, investir en bourse peut être une tâche redoutable, en particulier pour les personnes qui débutent. Les experts suggèrent que les instruments passifs comme les ETF peuvent également générer de bons rendements plutôt que de s’empêtrer dans les subtilités des marchés financiers. Les ETF présentent également des avantages tels que la diversification, la gestion professionnelle, la liquidité, à une fraction d’un coût par rapport aux autres options d’investissement. Par conséquent, ils sont l’un des véhicules d’investissement les mieux suggérés pour les investisseurs jeunes / new age.

Selon les experts, le marché des ETF en Inde en est encore à ses débuts. 2020 a été une année volatile pour la plupart des ETF, cependant, par rapport aux ETF en actions ou en devises, les ETF Gold ont mieux performé en 2020, sur la base des chiffres de l’année.

Néanmoins, les experts disent qu’il y a toujours des risques associés à tout type d’investissement. Par exemple, si le marché boursier dans son ensemble prend une mauvaise tournure, les ETF indiciels d’un investisseur sont susceptibles d’être également affectés. Cependant, par rapport à la détention d’actions individuelles, les experts affirment que les ETF indiciels sont beaucoup moins risqués, car les ETF offrent une diversification efficace.

Si vous êtes confus au sujet des FNB pour les investissements à long terme d’achat et de conservation, les experts disent que les FNB sont une excellente option d’investissement pour les investissements d’achat et de conservation à long terme. Il en est ainsi parce qu’il a un ratio de frais inférieur à celui des fonds communs de placement gérés activement qui génèrent des rendements plus élevés s’ils sont détenus à long terme.

Les FNB ont des coûts administratifs inférieurs, même inférieurs à 0,2 pour cent par an, comparativement à plus de 1 pour cent pour certains fonds gérés activement.

Les investisseurs peuvent investir dans des ETF s’ils souhaitent un portefeuille qui correspond à la performance d’un indice boursier. À l’instar des investissements en actions, qui surpassent généralement l’inflation au fil du temps, les experts affirment que les FNB pourraient également offrir un rendement supérieur à l’inflation à long terme pour les investisseurs achetant et conservant.

