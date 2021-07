Les FNB sur l’or enregistrent des entrées nettes de Rs 359,66 crore en juin

in

De janvier 2020 à juin 2021, la catégorie a reçu un afflux net de Rs 9 737,14 crore.

Les ETF sur l’or continuent de recevoir de bons afflux nets de la part des investisseurs. Les investisseurs reconnaissent régulièrement la nécessité d’ajouter de l’or comme élément de diversification dans leurs portefeuilles. Cela est évident d’après les données du nombre de folio dans Gold ETF qui ont bondi de près de 10% en juin à 18,32 lakh contre 16,68 lakh en mai.

En juin, la catégorie a reçu un afflux net de Rs 359,66 crore, ce qui était supérieur à Rs 287,86 crore en mai. “Le montant du rachat était plus élevé en juin qu’en mai, ce qui signifie que quelques investisseurs auraient choisi de réaliser des bénéfices étant donné que les prix de l’or continuent de progresser à des niveaux élevés. Cependant, dans le même temps, le montant mobilisé a lui aussi fortement augmenté en juin par rapport à mai. Ceci, combiné à l’augmentation du nombre de folios, indique que l’or en tant que classe d’actifs attire un plus grand nombre d’investisseurs », a déclaré Himanshu Srivastava, directeur associé – Manager Research, Morningstar India, commentant les ETF sur l’or basés sur les données mensuelles de l’AMFI pour juin 2021 .

De janvier 2020 à juin 2021, la catégorie a reçu un afflux net de Rs 9 737,14 crore. L’or fonctionne comme un actif stratégique dans le portefeuille d’un investisseur, étant donné sa capacité à agir comme un outil de diversification efficace et à atténuer les pertes lors de conditions de marché difficiles et de ralentissements économiques.

C’est là qu’il tire son attrait de valeur refuge. Dans l’environnement d’investissement difficile de ces dernières années, l’or est devenu l’une des classes d’actifs les plus performantes, prouvant ainsi son efficacité dans le portefeuille des investisseurs. Comme on pouvait s’y attendre, cela a attiré l’intérêt des investisseurs, et continue de le faire, comme en témoignent les entrées nettes constantes dans la catégorie des ETF sur l’or.

Priti Rathi Gupta, fondatrice de LXME (la première plate-forme financière indienne pour les femmes), a déclaré : « Les FNB sur l’or ont vu un afflux accru de Rs 287 crore en mai à Rs 359 crore en juin. Même si les fonds de dette n’ont pas donné de bons rendements au cours du dernier terme et que l’or a également bondi, on observe pourtant que les investisseurs transforment leurs investissements en actions pour investir dans des fonds de dette et de l’or.

Le marché étant trop élevé, les investisseurs optent pour un rééquilibrage de portefeuille pour protéger leur capital contre la volatilité des marchés. « Dans un marché historiquement élevé et l’incertitude globale qui prévaut, les investisseurs sont méfiants et veulent protéger l’avenir immédiat. De plus, l’excédent investissable connaît un resserrement en raison de la deuxième vague de Covid et du ralentissement de l’économie. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.