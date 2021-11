Les fonctionnalités d’accessibilité de l’iPadOS 15 incluent le suivi oculaire

L’une des nouvelles fonctionnalités d’accessibilité de l’iPadOS 15 est la prise en charge des appareils de suivi oculaire, qui permet aux personnes handicapées avec peu ou pas de mouvement du haut du corps de contrôler un iPad avec leurs yeux.

Cela a pris des années de travail, et le résultat n’est pas bon marché – bien qu’il puisse être couvert par une assurance médicale…

Engadget explique que les spécialistes de l’eye-tracking Tobii proposent depuis longtemps des systèmes basés sur Windows, mais lancent maintenant un système appelé TD Pilot.

Tobii Dynavox, la division des technologies d’assistance de la société de suivi oculaire Tobii, a travaillé avec Apple pendant des années pour y parvenir. Et maintenant, la société est prête à annoncer TD Pilot, un appareil qui vise à apporter l’expérience iPad aux quelque 50 millions de personnes dans le monde qui ont besoin d’une aide à la communication.

Le TD Pilot est essentiellement un cadre surpuissant pour les tablettes Apple : il peut s’adapter à quelque chose d’aussi gros que l’iPad Pro 12,9 pouces, et il contient également de grands haut-parleurs, une batterie longue durée et un support pour fauteuil roulant. Il est heureusement résistant à l’eau et à la poussière, il survivra donc au temps d’une tempête de pluie ou même à la douche d’un utilisateur. Il y a aussi une « fenêtre partenaire » secondaire au dos qui explique ce que dit un utilisateur de TD Pilot, qui vise à rendre la conversation plus naturelle. Plus important encore, il est doté du dernier capteur de suivi oculaire de Tobii Dynavox, suffisamment puissant pour fonctionner en plein soleil.