Les fonctionnalités de communication par satellite de l’iPhone 13 ne sont pas ce que vous pensez, dit Bloomberg

in

Un récent rapport sur l’iPhone 13 a déclaré que le combiné embarquerait une fonctionnalité non disponible sur d’autres appareils. C’est la prise en charge des communications par satellite en plus de la connectivité habituelle trouvée sur un produit phare haut de gamme. Les protocoles de communication sans fil typiques d’un smartphone haut de gamme 2021 incluent la connectivité 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC et UWB.

La connectivité par satellite peut sembler surprenante pour un smartphone traditionnel, mais le détail provient d’une source digne de confiance. L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré dans une note aux investisseurs qu’Apple avait toute une équipe qui étudiait les moyens d’ajouter la prise en charge de la communication par satellite dans divers produits, pas seulement l’iPhone. Un autre rapport indique que la connectivité satellite de l’iPhone 13 ne prendra pas en charge les fonctionnalités attendues. Et la fonctionnalité pourrait ne pas être disponible pour les utilisateurs avant 2022.

La connectivité par satellite ne permettra pas aux utilisateurs d’échanger des messages texte et de passer des appels. C’est ce que beaucoup ont supposé lorsque le rapport de Kuo est sorti. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille depuis des années pour intégrer la prise en charge des satellites à l’iPhone.

Lorsque la fonctionnalité sera mise en ligne l’année prochaine, elle ne répondra pas aux besoins de communication de base. Au lieu de cela, la prise en charge par satellite devrait fournir aux propriétaires d’iPhone 13 de meilleures fonctionnalités de communication d’urgence. La connectivité satellite sera réservée aux urgences, notamment dans les endroits où les réseaux Wi-Fi et 4G/5G traditionnels ne sont pas disponibles ou sont en panne.

Les caractéristiques satellites supposées de l’iPhone 13

Gurman dit que même si l’iPhone 13 contient le matériel nécessaire pour prendre en charge la connectivité par satellite, les fonctionnalités ne seront déployées qu’en 2022, au plus tôt. Apple n’a rien annoncé concernant les fonctionnalités de connectivité par satellite à venir sur iOS 15. Mais comme il s’agirait d’une fonctionnalité unique pour l’iPhone 13, Apple ne la révélerait que lors de l’événement de lancement de l’iPhone.

Apple prévoit d’utiliser les réseaux satellites comme sauvegarde en cas d’urgence. Les utilisateurs d’iPhone enverraient des messages texte aux premiers intervenants et signaleraient divers types d’accidents dans des zones sans couverture cellulaire.

Selon Bloomberg, Apple n’a prévu que ces deux fonctionnalités de communication distinctes dépendantes du satellite pour l’iPhone.

Message d’urgence par satellite

Le premier s’appelle Emergency Message via Satellite, un nom assez explicite. Les utilisateurs pourront envoyer des SMS aux services d’urgence et aux contacts par satellite lorsqu’il n’y a pas de signal cellulaire. Il sera intégré directement à l’application Messages en tant que troisième protocole. La fonctionnalité ajoutera une nouvelle couleur pour les bulles de texte vues dans l’application. Le vert correspond aux messages SMS standard, le bleu correspond aux iMessages et le gris indique les textes envoyés par satellite.

Nom de code Stewie chez Apple, les messages d’urgence auront une longueur plus courte. Ils passeront au téléphone d’un contact d’urgence, même si le mode Ne pas déranger est activé. Les utilisateurs n’auront peut-être qu’à taper « Emergency SOS » dans le champ de contact pour lancer un tel message. À l’avenir, le service pourrait également gérer les appels téléphoniques.

Le rapport de Kuo donnait l’impression que l’iPhone 13 permettrait aux utilisateurs de s’appuyer sur le satellite pour appeler et envoyer des SMS, tout comme ils le feraient avec un téléphone satellite. Ce ne sera pas le cas.

Signaler une urgence par satellite

La deuxième fonction satellite de l’iPhone permettra aux utilisateurs de signaler les urgences majeures. Cela peut inclure des accidents de voiture, des accidents d’avion, des naufrages de navires et d’autres catastrophes.

Le téléphone vous demandera si l’urgence comprend une voiture, un bateau, un avion ou un incendie. Cela prendra également des informations spécifiques, comme une personne qui tombe à la mer ou un navire qui coule. Il demandera à un utilisateur s’il a besoin de services de recherche et de sauvetage. En outre, il leur demandera s’il y a un comportement suspect pour les armes. Et il posera des questions sur les blessures.

La fonction d’urgence par satellite permettra également aux utilisateurs d’iPhone d’envoyer des données de localisation et des données d’identification médicale. Cela informera les premiers intervenants sur les antécédents médicaux, l’âge, les médicaments, la taille et le poids d’une personne. Il prend également en charge l’envoi de notifications aux contacts d’urgence.

Quand l’iPhone 13 sera-t-il lancé ?

Le rapport de Kuo sur l’iPhone 13 a nommé Globalstar comme partenaire potentiel d’Apple. La rumeur a fait grimper les actions de la société lundi, en hausse de 64% par rapport à la clôture précédente. Globalstar a déclaré dans des divulgations précédentes qu’il avait signé un accord avec une partie non identifiée pour développer un nouveau service. Apple n’a jamais été nommé, mais les gens pensent que cette entreprise est Apple.

Bloomberg note qu’Apple a même envisagé de développer ses propres satellites. Mais les fonctionnalités satellites de l’iPhone fonctionneraient sur les réseaux existants.

Enfin, le rapport indique que les iPhones utiliseront un modem spécial de Qualcomm pour se connecter aux réseaux satellites. Mais Apple développe également ses propres modems cellulaires personnalisés pour l’avenir.

Apple présentera la série iPhone 13 à la mi-septembre. C’est du moins le consensus actuel parmi les initiés. Il sera intéressant de voir si Apple mentionne la prise en charge de la connectivité par satellite lors de la keynote.