Les fonctionnalités de confidentialité anti-pistage d’Apple ont déjà coûté près de 10 milliards de dollars aux applications de médias sociaux

Apple a rencontré la résistance de Facebook lorsqu’il a commencé à déployer ses nouvelles fonctionnalités de confidentialité iOS 14 l’année dernière. Toutes les applications iPhone et iPad doivent désormais informer les utilisateurs sur les données qu’ils collectent et dans quel but. Mais une autre fonctionnalité est devenue un cauchemar pour des entreprises comme Facebook. Les applications doivent demander aux utilisateurs s’ils souhaitent autoriser le suivi, ce qui est une première dans l’industrie. Facebook – maintenant Meta – a beaucoup parlé des nouvelles fonctionnalités d’Apple, en particulier des fonctionnalités anti-pistage.

Le réseau social qui gagne de l’argent en suivant les utilisateurs sur les applications et les sites Web pour vendre des publicités ciblées a tenté de transformer Apple en méchant. Facebook a déclaré que la décision d’Apple menacerait l’Internet ouvert et les petites entreprises. Une fois la transparence du suivi des applications (ATT) d’Apple déployée, les rapports ont clairement indiqué que de nombreuses personnes disaient à Facebook et à d’autres applications de ne pas les suivre. Quelques trimestres plus tard, l’impact des fonctionnalités anti-tracking d’Apple sur les plateformes sociales peut être correctement mesuré. Apparemment, les applications de médias sociaux ont perdu près de 10 milliards de dollars en conséquence directe de la décision d’Apple.

La fonction anti-tracking d’Apple fonctionne

Les utilisateurs n’ont jamais eu le contrôle en matière de suivi. Mais sur les iPhones et iPads exécutant iOS 14 ou une version ultérieure, ils ont enfin leur mot à dire. Ils peuvent dire à des applications comme Facebook de ne pas les suivre, ce qui n’est pas disponible ailleurs. Facebook a quelque peu atténué la campagne contre Apple. Mais Zuckerberg & co. parlent toujours de l’impact démesuré des efforts anti-tracking d’Apple.

Les modifications apportées à l’iPhone signifient que « la précision de notre ciblage publicitaire a diminué, ce qui a augmenté le coût des résultats pour nos annonceurs. Et . . . mesurer ces résultats est devenu plus difficile. C’est ce qu’a déclaré la directrice de l’exploitation de Facebook, Sheryl Sandberg, lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise, rapporte le Financial Times.

Le FT dit également que nous avons enfin une idée de ce que les fonctionnalités anti-tracking d’Apple ont fait aux réseaux sociaux. La société de technologie publicitaire Lotame estime que Facebook, YouTube, Twitter et Snap ont perdu 12% de leurs revenus au cours des troisième et quatrième trimestres. C’est 9,85 milliards de dollars. Snap a subi des dommages considérables à son activité publicitaire, car l’application cible principalement les smartphones. Mais Facebook a été le plus touché, perdant environ 8,3 milliards de dollars de revenus au cours des deux derniers trimestres.

L’ATT d’Apple est entré en vigueur en avril.

Facebook affichera des invites dans ses applications iPhone demandant aux utilisateurs de lui permettre de les suivre après la mise à jour iOS 14.5. Source de l’image : Facebook

Les annonceurs dépensent toujours de l’argent en publicités

Le coût des publicités Facebook a augmenté au fil des ans, et la politique anti-pistage d’Apple n’a fait qu’aggraver le problème. C’est pourquoi Facebook a connu un impact plus important que les autres réseaux sociaux.

Mais les entreprises ne dépensent pas moins d’argent en publicité. Les annonceurs ont adapté leurs stratégies en réponse aux nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple. Certains se sont davantage concentrés sur Android, où Google n’a pas encore mis en œuvre des fonctionnalités de confidentialité similaires. D’autres viennent de passer à la propre entreprise de publicité d’Apple, selon le rapport du FT.

YouTube et Twitter ont connu des baisses de revenus similaires, même si de nombreux utilisateurs d’iPad et d’iPhone ont également empêché ces applications de les suivre. C’est parce qu’ils exécutent des stratégies publicitaires différentes.

Twitter a vu ses ventes publicitaires augmenter de 41% au dernier trimestre. La société a expliqué que ses publicités reposent sur le contexte et l’image de marque plutôt que sur le suivi des utilisateurs. La société mère de Google, Alphabet, suit déjà les utilisateurs dans ses propres applications, elle ne dépend donc pas autant de leur suivi sur des services tiers. YouTube a vu un impact, mais même là, l’effet était plus limité que sur Facebook.

Le FT rapporte que les plateformes sociales pourraient continuer à perdre des revenus publicitaires pendant au moins un an. C’est parce que des entreprises comme Facebook devront reconstruire leurs plateformes publicitaires pour atténuer les fonctionnalités de confidentialité anti-pistage d’Apple.