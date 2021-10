Les fonctionnalités de Genshin Impact que nous aimerions voir

En tant que personne qui a tendance à privilégier les jeux solo à un seul et même joueur, une expérience en constante évolution et en expansion comme Genshin Impact n’aurait pas dû m’attirer… mais je n’ai pas pu m’arrêter d’y jouer. Cela témoigne de la façon dont le développeur amusant miHoYo a créé le jeu. Son histoire en constante expansion est en fait à son avantage, et les mises à jour apportent généralement des changements et des ajouts de gameplay significatifs. Il y a une bonne raison pour laquelle il est devenu l’un des meilleurs jeux Android, mais cela ne veut pas dire qu’il est parfait. Il y a quelques fonctionnalités que je pense qu’il manque et que j’aimerais voir faire leur chemin vers Genshin Impact.

Possibilité d’échanger des personnages

Source : Android Central

Tout d’abord, je pense que c’est un énorme préjudice que Genshin Impact n’autorise pas les joueurs à échanger des personnages. J’ai honteusement dépensé bien plus de 150 $ pour Genesis Crystals, une monnaie du jeu qui peut être échangée contre des Primogems, qui peuvent ensuite être échangés contre des souhaits, qui peuvent ensuite être dépensés pour un événement de bannière pour, espérons-le, débloquer un personnage dont j’ai besoin. Au lieu de dépenser mon argent réel (et je sais que c’est un « problème pour moi »), ce serait bien si Genshin Impact laissait les joueurs échanger des personnages entre eux. J’ai des multiples de personnages que je n’utilise même pas, mais je sais que quelqu’un pourrait les vouloir pour sa propre fête. Pensez-y comme à un système d’échange Pokémon – même s’il y a beaucoup, beaucoup moins de personnages dans Genshin Impact.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

MiHoYo essaie d’atténuer le choc de l’obtention de doublons en offrant des mises à niveau de Constellation en récompense, en débloquant de nouvelles capacités et des améliorations qui ne peuvent pas être obtenues par d’autres méthodes. Mais cela n’aide pas lorsque j’obtiens des doublons de caractères que je n’utilise pas. Franchement, je pense qu’il existe de meilleures façons d’implémenter son mécanisme de constellation sans l’attacher à dupliquer des personnages.

Je me rends compte que cela peut être une opinion impopulaire. Les événements de bannière de Genshin Impact permettent aux joueurs de parier pour de meilleurs personnages, et de nombreux joueurs considèrent le système gacha comme une partie intégrante de l’expérience.

Je comprends aussi pourquoi miHoYo ne va pas dans cette voie. Genshin Impact était le deuxième jeu mobile le plus rentable en 2021, aidant miHoYo à gagner 885 millions de dollars de revenus jusqu’à présent cette année. Selon les données d’application fournies par Mejores Apuestas, Genshin Impact est l’application de jeu mobile la plus rapide à générer 1 milliard de dollars de dépenses. Tout cela renvoie à son système de gacha, liant ses nouveaux personnages à ses revenus. Si les gens étaient autorisés à échanger des personnages, j’imagine que les revenus diminueraient en conséquence.

Montures roulantes

Source : miHoYo

L’un de mes plus gros reproches à Genshin Impact – un sur lequel je reviens à chaque fois que je joue – est qu’il n’a aucune monture. La glisse aide certainement à voyager sur un terrain qui change d’altitude, mais avoir des montures dédiées rendrait la traversée beaucoup plus agréable et moins fastidieuse. Je peux améliorer l’endurance de mon personnage grâce à Statues of the Seven, mais un compteur d’endurance plus grand n’est tout simplement pas suffisant compte tenu de l’échelle du monde.

J’aimerais voir Genshin Impact adopter une approche similaire à Immortals Fenyx Rising. Non seulement les Immortels ont des mécanismes de glisse et d’endurance similaires, mais il propose également une variété de montures pour explorer le monde.

Non seulement cela, mais miHoYo pourrait rendre intéressant de collecter toutes les montures du jeu, un peu comme il le fait déjà avec ses armes et ses personnages. Cela semble être un scénario gagnant-gagnant pour le consommateur et le développeur.

Plus d’événements de vacances

Source : miHoYo

Genshin Impact a beaucoup d’événements qui vont et viennent au fil des saisons, mais il n’y a pas d’événements de vacances réels liés à des vacances comme Halloween. D’une part, cela est compréhensible étant donné que le développeur est basé en Chine et qu’une grande partie de sa base de fans peut ne pas célébrer les fêtes occidentales traditionnelles. D’un autre côté, Genshin Impact est un succès mondial, et il y a beaucoup de gens qui aimeraient un événement à thème effrayant, quel que soit son nom.

Pensez à quel point il pourrait être cool de voir Mondstadt décoré pour Halloween ou paré pour la saison de Noël en hiver. L’utilisation d’événements comme celui-ci pourrait même être un moyen d’informer davantage de joueurs sur les vacances chinoises. Il y a déjà eu un événement du Nouvel An chinois avec le festival du rite des lanternes, il est donc temps de se développer.

Armure et tenues

Source : Android Central

Genshin Impact a techniquement ajouté des tenues au jeu dans la mise à jour 1.6, mais jusqu’à présent, seules deux ont été disponibles pour les joueurs à débloquer. Il y a plus de 40 personnages jouables, et d’autres seront bientôt disponibles. C’est seulement 5% qui ont des tenues alternatives, et ces tenues sont limitées à ces deux personnages, Barbara et Jean. Compte tenu de l’élégance de miHoYo qui crée déjà les personnages, l’ajout de plus de tenues et même d’armures semble être une évidence. Ce seraient les articles cosmétiques parfaits à apporter au jeu.

Cela semble être un oubli qu’un jeu si axé sur l’esthétique des personnages raterait cette opportunité.

Un long chemin à parcourir

Genshin Impact est clairement là pour rester et miHoYo est là pour le long terme. On ne sait pas à quoi ressemblera le jeu dans deux ou trois ans. Il a déjà parcouru un long chemin depuis sa sortie en septembre 2020. MiHoYo pourrait travailler sur certaines des fonctionnalités ci-dessus ou sur aucune. Quoi qu’il en soit, les joueurs auront également beaucoup de contenu à espérer.

De nouvelles aventures

Genshin Impact

Le monde de Teyvat continue de grandir

Plongez dans ce vaste pays fantastique et sauvez le monde de la destruction, tout en recherchant votre frère perdu. Il y a beaucoup à faire à Genshin Impact, et il n’y a que plus à venir.

Gomme magique pour tous

La meilleure fonctionnalité du Pixel 6 est désormais disponible sur d’autres téléphones Android

Un fichier APK modifié fait son tour qui vous permet d’utiliser la fonction Magic Eraser sur d’autres téléphones Android. Cela devait à l’origine être utilisé avec le Pixel 6 et la puce Google Tensor, mais cela fonctionne en fait sur d’autres appareils.