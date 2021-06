Les fonctionnalités de santé d’Apple Watch incitent les utilisateurs à obtenir plus de procédures médicales, mais sans submerger les médecins

Une nouvelle étude partage des résultats intéressants sur l’impact de l’Apple Watch et d’autres appareils portables sur l’utilisation des soins de santé pour les personnes ayant un rythme cardiaque irrégulier. Dans une étude menée à l’Université de l’Utah Health, les personnes atteintes de fibrillation auriculaire et qui utilisaient Apple Watch étaient plus susceptibles de recevoir des soins de santé que celles qui n’avaient pas d’appareil portable. Le rapport a également révélé que ceux qui ont des appareils portables ne bombardent pas les médecins d’appels inutiles.

La nouvelle étude a été réalisée par Libo Wang, MD; Kyron Nielsen, MPH; et Joshua Goldberg, MD (via The Verge). Il comprenait 625 participants atteints de fibrillation auriculaire (FA) – 125 qui utilisaient des appareils portables et 500 qui n’en utilisaient pas.

L’une des questions clés auxquelles l’étude s’est attachée à répondre était « Les personnes atteintes de fibrillation auriculaire (FA) connue qui utilisent des montres intelligentes ou des appareils portables utilisent-elles davantage de ressources de soins de santé et obtiennent-elles un meilleur contrôle de la FA ?

Les résultats montrent que ceux qui utilisent des appareils portables « ont considérablement augmenté les taux d’utilisation des soins de santé ; parmi les mesures d’utilisation, la différence était significativement augmentée pour les procédures d’ablation.

L’ablation est une procédure effectuée en faisant de petites cicatrices dans le tissu cardiaque pour aider à rétablir un rythme cardiaque régulier, en particulier lorsque la FA ne s’est pas améliorée grâce aux médicaments.

Apple Watch était le portable le plus mentionné dans les notes des patients, suivi de Fitbit et Kardia d’AliveCor. Une autre découverte intéressante est que l’étude n’a trouvé aucun lien entre l’utilisation d’un appareil portable et les appels téléphoniques « excessifs » aux médecins.

Premièrement, les cliniciens peuvent être préoccupés par un nombre excessif d’appels téléphoniques sur la base des lectures d’un appareil portable ; nous n’avons trouvé aucune preuve suggérant ce modèle.

Un autre point à retenir était que «les personnes qui utilisent des appareils portables peuvent être en meilleure santé que celles qui n’utilisent pas d’appareils portables». Mais il y a plusieurs facteurs en jeu ici, y compris ceux qui ont un appareil portable comme Apple Watch ont tendance à être plus jeunes et sont donc plus susceptibles d’être en meilleure santé.

Dans l’ensemble, l’étude note que davantage d’essais cliniques aléatoires sont nécessaires pour mieux comprendre la relation entre l’utilisation d’un appareil portable et la prestation/les résultats des soins de santé chez les personnes atteintes de FA.

Les résultats de cette étude suggèrent que l’utilisation des appareils portables chez les patients atteints de FA est associée à une utilisation accrue des soins de santé et soutient la nécessité d’essais cliniques randomisés pour mesurer l’impact des appareils portables sur les résultats de santé et l’utilisation chez les patients atteints de FA.

