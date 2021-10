Les fonctionnalités du MacBook Pro 2021 affichent les modes de référence et affinent les paramètres d’étalonnage

Le Pro Display XDR avancé d’Apple est livré avec plusieurs options de mode de référence, qui permettent aux utilisateurs de modifier des paramètres de couleur d’affichage spécifiques pour s’adapter à leur flux de travail. Étant donné que le MacBook Pro 2021 est doté d’un écran Liquid Retina XDR avec des spécifications similaires à celles de l’écran de 5 000 $ d’Apple, la société a mis les mêmes modes de référence à disposition pour ses nouveaux ordinateurs portables.

Comme détaillé dans un article d’assistance sur le site Web d’Apple, les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces « incluent plusieurs modes de référence qui couvrent les flux de travail de création de contenu typiques sur plusieurs types de médias ». Ces modes peuvent être utilisés pour ajuster l’affichage pour différents types de médias afin que les professionnels puissent voir à quoi ressemblera le contenu sur d’autres écrans et profils de couleurs.

Vous pouvez utiliser les modes de référence inclus avec votre écran pour répondre aux exigences de production de la vidéo HDR, HD, SD et d’autres types de médias. Chaque mode de référence définit l’espace colorimétrique, le point blanc, le gamma et la luminosité de votre écran. Découvrez chaque mode de référence inclus avec votre écran.

Par défaut, le MacBook Pro 2021 est livré avec le mode « Apple XR Display », qui prend en charge la gamme de couleurs élevée (DCI-P3) et jusqu’à 1 600 nits. Les autres modes incluent « Apple Display » qui limite la luminosité à 500 nits, « HDR Video » basé sur le format P3-ST 2084 largement utilisé pour les productions vidéo 4K, et également « Internet et Web » pour afficher les couleurs basées sur sRGB au lieu de DCI- P3.

Pour des utilisations vraiment spécifiques, Apple a également ajouté la possibilité de modifier les paramètres de calibrage précis de l’écran du MacBook Pro. Cela permet aux utilisateurs d’ajuster les coordonnées chromatiques de l’écran en mesurant une image blanche pour un étalonnage précis.

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces disposent d’un écran Mini-LED avec jusqu’à 1600 nits de luminosité et ProMotion pour un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. Ce sont aussi les premiers Mac à avoir une encoche en haut de l’écran.

