Les fonctionnalités PC de Monster Hunter Rise me tentent de mettre 100 heures de plus dans le jeu

Il y a beaucoup de gens là-bas qui appelleraient Terreur Metroid la Commutateur Nintendo Jeu de l’année pour 2021. En fait, beaucoup de gens l’appelleraient probablement le jeu de l’année, point final. Mais je ne pense même pas que c’était le meilleur jeu Switch de 2021 : dès le début de l’année, Capcom a dépassé toutes les attentes avec Monster Hunter Rise – un jeu un peu plus dépouillé et facile à jouer que son frère console indéniablement plus dense, Monde de chasseur de monstres.

Sur Switch, j’ai mis plus de 100 heures dans Monster Hunter Rise en 2021 (grâce à quelques blocages et à un début d’année léger), donc on pourrait penser que j’aurais eu ma dose de chasse aux packs de Rathalos au dos de un chien qui hurle, jetant mon épée dans leur tête et leur arrachant la peau pour que je puisse la porter comme un manteau. Mais, à l’approche de la date de sortie sur PC du 12 janvier 2022, je ne peux m’empêcher de me sentir excité à l’idée de revenir à nouveau dans le village de Kamura.

Pourquoi? Pourquoi voudrais-je prendre un tel engagement alors que Elden Ring et Horizon Forbidden West approchent rapidement ? Tout d’abord, je n’ai jamais eu l’occasion de découvrir tous les DLC qui ont été ajoutés au jeu après le lancement. Il est de tradition pour les titres Monster Hunter de continuer à mettre à jour les jeux longtemps après leur sortie, et dans les mois qui ont suivi sa première sortie sur Switch, Rise a été mis à jour avec des ensembles d’armures et des armes liés à Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Okami, Street Fighter, Mega Man 11, Ghosts ‘n Goblins Resurrection et le non-Capcom Sonic the Hedgehog.

Je ne pense pas vraiment pouvoir dire que j’ai réellement joué au jeu jusqu’à ce que j’aie chargé la tête la première dans le monstre phare Magnamalo, habillé comme un hérisson bleu rapide tandis que mon chien – cosplay comme le point d’entrée à fourrure préféré de tout le monde, Tails – le poignarde avec l’épée qu’il tient dans sa bouche. Brillant.

Si vous avez choisi le jeu sur Switch mais que vous l’avez abandonné une fois les crédits lancés pour la première fois, il y a de fortes chances que vous manquiez également de nouvelles choses intéressantes : tous les nouveaux monstres et quêtes qui ont été ajoutés au jeu seront être présent dans Monster Hunter Rise à la sortie, clonant essentiellement la version 3.6.1 du jeu Switch. Cela signifie également qu’il y a une nouvelle fin pour le jeu qui n’était pas présente lorsque le titre a été lancé pour la première fois en 2021 – si vous êtes impatient de vous rattraper et prêt à jouer à l’extension Sunbreak qui doit débarquer cet été, vous pouvez aussi faites-le sur une plate-forme qui a toutes les cloches et les sifflets et qui ne vous ralentira pas lorsque vous êtes sur le point de tuer un Barioth.

Et cela m’amène à la vraie raison pour laquelle je veux revenir dans Monster Hunter Rise sur PC. Transpirer un Rampage sur le Switch, c’est bien beau, mais quand il y a plus de cinq ou six monstres et quatre joueurs à la fois à l’écran, le matériel commence à avoir un peu de mal. Sur PC, avec des graphismes 4K, des résolutions et des fréquences d’images plus élevées, et la possibilité de jouer avec les paramètres graphiques avancés… le tout va être plus amusant.

Mettre du temps dans la démo Monster Hunter Rise PC à la fin de 2021 a ouvert les yeux : des fréquences d’images illimitées montrent à quel point ce jeu peut être onctueux et fluide lorsqu’il n’est pas lié à 30FPS (comme sur Switch). Certains des meilleurs moments de Monster Hunter ont toujours été les ratés de mort imminente et les KO juste à temps. Glisser sous la boule de feu d’un dragon ancien sans aucune santé restante, parer un coup de queue puis casser la queue d’un monstre, se jeter d’une falaise et sur le dos d’un ours furieux avant de le chevaucher sur le flanc d’une montagne… ces fous , les moments d’appâtage sensibles au timing et aux réflexes de contraction ont tellement plus de sens lorsque tout fonctionne à 60FPS plus.

Appuyer sur l’option d’appliquer des textures améliorées rend le monde beaucoup plus vivant et accueillant – bien sûr, il ne ressemblera jamais à Monster Hunter World, mais ce n’est pas nécessaire. Pas avec cette direction artistique magnifique et bien réalisée. L’augmentation de la clarté des résolutions 756p amarrées/540p non amarrées est également nuit et jour sur PC; Rien qu’à partir de la démo, cela m’a permis d’enregistrer des détails et des nuances supplémentaires dans la conception de monstres qui m’ont échappé, en louchant ma Switch dans le noir à 4 heures du matin.

Enfin et surtout, il y a un chat vocal intégré dans la version PC. Mon senpai chasseur de monstres et moi organisons généralement des soirées Xbox Live et discutons via une autre plate-forme lorsque nous avons commencé notre chasse l’année dernière… ce n’est pas une configuration idéale pour de nombreuses raisons. Monster Hunter, pour beaucoup, est un jeu social, et donc pouvoir braire et aboyer sans effort alors que nous sommes écrasés par un Magnamalo en colère est un autre charme étonnamment tentant que la version PC a par rapport à l’original.

Si vous doutez de l’idée d’essayer Monster Hunter Rise sur PC, tout ce que je peux dire, c’est ceci : il y a une raison pour laquelle il a été expédié à plus de 5 millions d’exemplaires sur Switch uniquement. Si vous mordez dans le jeu et que vous souhaitez des conseils d’experts sur le fonctionnement de tous les travaux d’artisanat, de chasse et de combat, notre guide détaillé Monster Hunter Rise est disponible sur le lien.

Nous sommes à une semaine du lancement de Rise sur PC, et cela va marquer le début d’une année meurtrière pour les jeux. Je suppose que j’ai juste besoin d’avoir plus de 100 heures avant le début du premier trimestre empilé de 2022.