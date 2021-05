Les fonctionnalités personnelles de Microsoft Teams, notamment les appels vidéo et les discussions de groupe, sont désormais disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs

Les utilisateurs qui ont déjà un compte professionnel sur Teams pourraient y ajouter un compte personnel afin de pouvoir commencer à interagir avec leur famille et leurs amis. (Image: Microsoft)

Équipes Microsoft: Microsoft Teams apporte ses fonctionnalités personnelles à tous les utilisateurs sur les versions de bureau, Web et mobiles. Les fonctionnalités personnelles permettent aux utilisateurs de se connecter avec leur famille et leurs amis via des appels vidéo d’une manière similaire à ce qu’ils font avec leurs collègues et clients. Ces fonctionnalités, qui étaient disponibles pour un aperçu sur l’application mobile iOS et Android de Teams en juin 2020, sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs.

Ces fonctionnalités avaient été annoncées l’année dernière par Redmond et comprennent les appels vidéo ainsi que les discussions de groupe. En fait, pour une expérience plus personnalisée, un «Mode Ensemble» est accessible dans les appels vidéo avec les amis et la famille. En utilisant cela, ils pourraient simuler des environnements virtuels comme celui d’un salon ou d’un café.

De plus, Microsoft a également permis aux personnes qui n’ont pas installé l’application Teams de rejoindre l’appel vidéo via la version Web de la solution à l’aide d’un lien partageable. Les réactions emoji en direct et les GIF sont une autre fonctionnalité qui serait disponible pour les utilisateurs lors d’appels vidéo avec des amis et la famille à l’aide de Microsoft Teams.

Mais Redmond n’espère pas seulement cibler les mini-chats de groupe familial et les appels vidéo. Il va au-delà et espère également être la plate-forme préférée pour tout événement familial en permettant aux utilisateurs d’inviter jusqu’à 300 personnes dans les appels vidéo Teams, afin que de petites cérémonies puissent également être organisées. Cela a été une tendance de plus en plus observée pendant le verrouillage, où les gens ont organisé divers types d’événements au même endroit et ont fait participer leurs proches virtuellement via Zoom ou Google Meet.Il n’est donc pas étonnant que Teams offre également cet utilitaire. au début de se positionner également comme une solution d’interaction informelle.

En fait, dans les discussions de groupe, les utilisateurs pourront également attribuer des tâches et partager des listes de tâches, et les rapports suggèrent que les sondages seraient également inclus dans les discussions de groupe à un stade ultérieur. Pour résoudre le problème d’une personne n’ayant pas de compte Microsoft, Teams autorise ces utilisateurs à participer aux discussions de groupe à l’aide de messages SMS.

Les utilisateurs qui ont déjà un compte professionnel sur Teams pourraient y ajouter un compte personnel afin de pouvoir commencer à interagir avec leur famille et leurs amis. Étant donné que les fonctionnalités sont offertes gratuitement en raison de la pandémie, les utilisateurs pourraient interagir avec jusqu’à 300 personnes à la fois pendant 24 heures d’affilée sans avoir à payer de frais d’abonnement.

Avec cela, en plus de prendre Zoom et Google Meet, qui ont été beaucoup plus préférés par les utilisateurs que par Teams depuis le début de la pandémie l’année dernière, Microsoft cible également apparemment des plates-formes telles que WhatsApp, Telegram et Signal où les groupes de discussion familiaux interagissent généralement. Alors que Zoom et Meet sont des concurrents directs pour Teams, et probablement un point sensible pour Redmond car leur placement en tant que plates-formes à la fois formelles et informelles a bien fonctionné parmi les utilisateurs jusqu’à présent, Microsoft pourrait également bénéficier du fait que depuis le début de cette année, les gens ont essayé de passer de WhatsApp à d’autres plates-formes en raison de sa politique controversée.

Ce qui aiderait probablement Microsoft, c’est que ses fonctionnalités personnelles sont clairement destinées à un cadre informel plutôt qu’à quelque chose qui est simplement incorporé dans les mêmes fonctionnalités professionnelles. En dehors de cela, pour la plupart des jeunes, Microsoft domine le marché des PC depuis qu’ils sont enfants et par conséquent, il y a un sentiment de confiance implicite. Comme certains d’entre eux cherchent à quitter WhatsApp, cette confiance pourrait jouer au moins un rôle mineur en poussant les gens vers Teams pour essayer les fonctionnalités, si rien d’autre.

Cependant, alors que toutes les fonctionnalités annoncées par Redmond semblent viser à rendre ces interactions légères, informelles et distinctes du cadre professionnel, nous devrons attendre de voir si cela se déroule réellement de cette façon.

